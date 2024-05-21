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Графики отключения электроэнергии: в какие часы у украинцев точно будет свет

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2024, 20:54
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Укрэнерго вводит графики отключения света на среду, 22 мая.
Графики отключения электроэнергии: в какие часы у украинцев точно будет свет
Графики отключения света в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине 22 мая будут выключать свет не только для промышленных потребителей, но и для бытовых. Графики почасовых отключений будут действовать по всей стране. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключения света ожидаются с 00:00 до 7:00, а также с 18:00 до 24:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется", - говорится в сообщении.

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Как долго будут продолжаться отключения света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что в ближайшее время не следует ожидать улучшения ситуации в энергосистеме, ведь до сих пор сохраняется значительный дефицит. Этот дефицит не удается устранить даже при достаточно серьезных объемах импорта.

"Ближайшие месяцы дефицит будет сохраняться. И время от времени он будет достигать таких значений, что импортом и аварийной помощью его нельзя будет перекрыть. Поэтому к отключениям надо быть готовыми. Это не блэкауты, это контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы", - сказал Кудрицкий.

Кто такой Владимир Кудрицкий?

Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии.

Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal.

Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

15 мая в Укрэнерго заявили, что в этот день по всей Украине будут отключения света. Государство запустило аварийные блэкауты из-за дефицита электроэнергии на фоне российских обстрелов и похолодания.

Позже в компании заявили, что из-за дефицита электроэнергии будут почасовые отключения света в Украине и 16 мая. Свет отключали как бытовым, так и промышленным потребителям.

Отключения электроэнергии для бытовых потребителей могут продлиться до августа-сентября, сказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, ограничения могли запустить позже, но этому помешала прохладная погода.

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