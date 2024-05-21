"Путин иррационален": Зеленский высказался насчет вероятности ядерного удара РФ

Президент прокомментировал вероятность нанесения российскими оккупантами ядерного удара.

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Владимир Зеленский оценил ядерный шантаж Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, ОП, скриншот

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность нанесения российскими оккупантами ядерного удара.

Как подчеркнул он в интервью The New York Times, основной причиной колебаний стран Запада является страх перед ядерной эскалацией, однако она явно преувеличена.

Глава государства уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

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"Возможно, он иррационален, но он любит свою жизнь", - пояснил он страхи российского диктатора.

Вместе с тем Зеленский говорит, что существует еще одна причина колебаний Запада, ведь некоторые страны стремятся сохранить торговые и дипломатические связи с Россией.

"Все держат двери слегка приоткрытыми", - резюмировал президент Украины.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

\ / Инфографика: Главред

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