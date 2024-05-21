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РФ собрала 10 тысяч ракет для обстрелов: Зеленский рассказал, как этому противодействовать

Юрий Берендий
21 мая 2024, 22:38
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Владимир Зеленский отметил, что россияне наносят удары по Харькову из-за огромного преимущества в ракетах типа С-300 и авиабомбах.
РФ собрала 10 тысяч ракет для обстрелов: Зеленский рассказал, как этому противодействовать
Россияне накопили 10 тысяч ракет для ударов по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты смогли накопить примерно 10 тысяч ракет типа С-300 для ударов по Украине. В то же время украинским военным трудно противостоять ракетам этого типа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

По словам Зеленского, Украине трудно противостоять ударам ракет С-300 в том числе и из-за запрета стран-союзников наносить удары по территории России с использованием западного вооружения.

Он также отметил, что сейчас на территории Украины продолжается современная, гибридная война. Поэтому нельзя говорить о том, что против оккупантов может сработать только физический забор, минные поля или окоп.

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"Нет, это комплексное действие - если у вас есть оружие, которое по крайней мере может дотянуть до границы с Россией. И если мы не можем дотянуться до тех районов, то что говорить о местах массового скопления их техники на территории России?", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что для России является огромным преимуществом тот факт, что Украина не может дотянуться до ее границы.

"Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей - это из-за их огромного преимущества. Ежедневное использование бомб - это их огромное преимущество. Использование систем С-300 - они накопили 10 тысяч ракет С-300. Десять тысяч - это опять их преимущество", - пояснил Зеленский.

Он также отметил, что в мире существует соответствующее оружие для противостояния подобным угрозам. Кроме того, это оружие лучше, чем то, которое есть в арсенале России. Однако у Украины пока недостаточно как оружия, так и разрешения на попадание по военным объектам на территории страны-агрессора западным вооружением.

Что такое С-300?

С-300 - это зенитно-ракетная система (ЗРС), которая была разработана еще в Советском Союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).

Главное назначение С-300 - противовоздушная оборона, она должна была бы уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. В качестве ПВО ее используют во всех странах, входивших в СССР, и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.

В Украине до полномасштабного наступления насчитывалось более 250 систем С-300, по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Кроме того, установки С-300 были переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.

Установка способна попадать на расстояние до 75 км, или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.

Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстоянии около 40 км. Поэтому под удар оккупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.

Еще с советских времен у страны-агрессора осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).

Почему ПВО Украины не отражает атаки С-300

Отстать в 40 км С-300 ракета преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Поэтому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.

Отразить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Удары по территории России - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна иметь возможность атаковать военные объекты на территории Российской Федерации.

Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что диктатор Владимир Путин не является самостоятельной фигурой и находится в окружении, поддерживающем его враждебность к Украине, поэтому диалог с ним невозможен.

Также Владимир Зеленский отметил, что главной причиной нерешительности стран Запада является страх перед возможной ядерной эскалацией со стороны России, но он считает, что этот страх значительно преувеличен.

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