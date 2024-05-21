Удачная разведка спецназа ВСУ: полдивизиона ПВО РФ разнесли в труху – детали

Три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая, четвертый "Бук" был уничтожен на днях.

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/ Коллаж: Главред, Фото: mil.in.ua, pixabay

Операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" российских оккупантов.

Это произошло на одном из операционных направлений, говорится в сообщении ССО в Telegram-канале.

Уточняется, что три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях.

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"Во время разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Отметим, что это одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО – горящие остатки российского железа", - сказано в сообщении.

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Что такое Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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