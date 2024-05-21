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Удачная разведка спецназа ВСУ: полдивизиона ПВО РФ разнесли в труху – детали

Алексей Тесля
21 мая 2024, 21:54
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Три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая, четвертый "Бук" был уничтожен на днях.
ЗРК Бук
/ Коллаж: Главред, Фото: mil.in.ua, pixabay

Операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" российских оккупантов.

Это произошло на одном из операционных направлений, говорится в сообщении ССО в Telegram-канале.

Уточняется, что три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях.

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"Во время разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Отметим, что это одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО – горящие остатки российского железа", - сказано в сообщении.

Ранее в ГПСУ назвали вероятное направление атаки РФ. Протяженность границы с РФ только в Сумской области - более 560 километров, напомнил Андрей Демченко.

Ранее военный эксперт Роман Свитан раскрыл планы оккупантов на Харьковщине. После неудач у россиян нет положительных сведений с восточного фронта, напомнил Роман Свитан.

У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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ВСУ Бук война России и Украины
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