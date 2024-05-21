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Угроза штурма на Сумщине: в ГПСУ назвали вероятное направление атаки РФ

Алексей Тесля
21 мая 2024, 15:52
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Протяженность границы с РФ только в Сумской области - более 560 километров, напомнил Андрей Демченко.
ВСУ
Украинские защитники готовы к отражению атак / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Шкиньов, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты могут пойти в наступление в Сумской области, как они сделали на Харьковском направлении, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Как подчеркнул он в эфире "Радио Свобода", надо быть готовым к развитию любых ситуаций, поэтому украинские защитники должны продолжать наращивать оборонительные возможности.

"Никогда нельзя исключать, в том числе, и Сумское направление. Враг может в любой момент, даже, несмотря на то, что он не имеет достаточно сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит на Харьковском направлении. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и силы обороны нашей страны", - предупредил представитель ГПСУ.

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При этом он напомнил о том, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика и только в Сумской области - более 560 километров.

"И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу оборону мощной, потому что враг преобладает и в технике, и в средствах поражения, и по личному составу, к сожалению", - говорит собеседник.

Он также добавил, что ГПСУ держит свои подразделения не только на Сумском, но и на Черниговском направлениях.

"Мы видим то, что происходит на Харьковском направлении. На отдельных участках, в направлении Липцов или Волчанска, даже, несмотря на преимущество, (враг - ред.) не может достичь своей стратегической цели. Но их ключевая задача - оттянуть Силы обороны Украины на это направление, чтобы мы не могли их использовать там, где идут более интенсивные боевые действия", - резюмировал Демченко.

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Позднее Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Он пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.

Напомним, в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ. Только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины?

Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".

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