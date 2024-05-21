'Не выпустил ни одной ракеты': в ВСУ рассказали детали об уничтоженном корабле РФ

В ВСУ отметили, что в Черном море остается около 10 российских кораблей, которые могут наносить ракетные удары по территории Украины.

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В ВСУ рассказали, сколько ракетоносителей РФ осталось в Черном море / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот из видео

19 мая Силы обороны Украины нанесли удар по ракетному кораблю "Циклон" Черноморского флота РФ. В результате атаки российский корабль проекта 22800 был полностью уничтожен не завершив государственные испытания. Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Планировали пять таких единиц ввести в состав Черноморского флота РФ, и фактически это был первый из пяти. Этот проект не является чем-то новым, но сам корабль был новый. И да, он (корабль "Циклон" - ред.) фактически не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты он так и не запустил", - рассказал Плетенчук.

По его словам, в Черноморском регионе у России больше не осталось кораблей данного типа. Корабль ЧФ РФ "Аскольд" ранее был уничтожен Воздушными силами ВСУ.

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Кроме того, Плетенчук указывает на то, что еще 2 корабля проекта 22800 "Амур" и "Туча" были вынуждены покинуть акваторию Черного моря и через Ростов были переправлены на Каспий для достройки и испытаний.

Пятый корабль, по его данным, сейчас достраивается в Таганроге.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга добавил, что всего в Черном море сейчас находится около десяти надводных ракетоносителей.

"Это количество может меняться, в зависимости от того, в каком они состоянии - некоторые могут находиться на обслуживании. Но в целом считаем, что 10 ракетоносителей враг может иметь в акватории Черного моря, или меньше. (...) Если брать общую численность, то чуть больше 50 (одновременно запущенных ракет "Калибр" - ред.), но на самом деле это мало вероятно, и на самом деле такой практики применения никогда не было", - пояснил он.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы. В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по Черноморскому флоту - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины 19 мая успешно атаковали российский ракетный корабль "Циклон". Информацию об ударе по кораблю Черноморского флота подтвердили в Генштабе ВСУ.

Также украинские военные сообщали, что 19 мая смогли уничтожить российский морской тральщик "Ковровец".

Российский морской тральщик "Ковровец" в Севастополе мог быть уничтожен в результате удара дальнобойными ракетами ATACMS, заявил глава программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

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