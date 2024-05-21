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Украину "разжарит" почти до +30: где ожидать штормовой ветер и грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2024, 20:00
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Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины порывы ветра будут достигать 20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 22 мая будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности почти во всей Украине. Безопасно будет только на территории Крыма, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Херсонской областей.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что температура воздуха в Украине повысится до 28 градусов тепла.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 22 мая
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: ventusky

Погода 22 мая

В Украине 22 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье и на северо-востоке страны. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. В западных областях могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в Карпатах и на побережье морей 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +27

По данным meteoprog, 22 мая в Украину придет настоящая жара. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+22 градусов.

погода 22 мая
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: meteoprog

Погода 22 мая в Киеве

В Киеве 22 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 мая
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом, май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.

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