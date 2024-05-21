Ситуация не очень хорошая: синоптик предупредила о погодной опасности на неделе

В Украину придет метеорологическое лето. Будет мало дождей, изредка будут греметь грозы, однако не во всех регионах.

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Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до 26 мая / Фото: pixabay.com

Погода в Украине на этой неделе будет по-летнему теплой. Однако комфортная погода ожидается не во всех регионах Украины. В частности, циклон над Центральной Европой принесет в западные области локальные кратковременные дожди и отдельные грозы, а на Закарпатье и Прикарпатье дождей будет еще больше. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Небольшие осадки днем в течение недели ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Аж в пятницу, 24 мая, дожди доберутся и до Юга, пишет NV.

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Температура воздуха днем составит +22…+28, а ночью - от +9 до +14.

Немного прохладнее было свежее в карпатском регионе и на побережье морей — там столбики термометров поднимутся не выше +24.

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25 мая - без осадков, только ночью в юго-западных, а днем в западных областях могут быть кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью температура воздуха составит +11…+17. Дневная температура будет достигать +27.

В целом, такая же погода ожидается и в начале следующей недели.

Птуха добавила, что из-за нехватки дождей начали беспокоиться аграрии.

"Наши агрометеорологи говорят, что это не совсем хорошо для ряда культур — не хватает влаги в почве. Ситуация не критическая, но в некоторых регионах не очень хорошая", - сказала синоптик.

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В столице в течение недели будет преимущественно без осадков, по крайней мере до четверга, 23 мая.

"В четверг может быть больше облачности, а вот 24-го, в пятницу, днем возможен небольшой кратковременный дождь и гроза", — предупредила Птуха.

Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов. Дневная температура в регионе ожидается от +25 до +27.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом, май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

В некоторых областях в отдельные дни температура воздуха даже будет подниматься до +30 градусов.Однако в некоторых областях будут идти дожди с грозами, а во второй половине недели ожидается усиление ветра.

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