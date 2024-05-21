Ударит +28 градусов: стала известна дата сильного потепления

Погода в Украине скоро станет еще теплее. Со среды, 22 мая, и до конца текущей недели столбики термометров будут показывать дневную температуру от +22...+28 градусов. Таким прогнозом погоды на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Будет всё время тепло в Украине. Завтра, да и до конца недели, дневная температура воздуха составит +22...+28 градусов", - рассказала синоптик.видео дня
Но при этом Украину не будут обходить стороной дожди. В ближайшее время наибольшая вероятность дождей на Закарпатье, в прикарпатских областях, местами на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине. На остальной территории Украины 22 мая без существенных осадков.
Также синоптик предупредила, что в среду, 22 мая, в западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15-20 метров в секунду, но в целом он будет умеренным.
В Киеве 22 мая будет теплая погода, столбики термометров максимально будут подниматься до уровня +24...+26 градусов.
"Дожди завтра маловероятны, однако облачность "хвоста" атмосферного фронта будет прикрывать солнце, чтобы не так напекало с непривычки еще весенней. Первый какой-то более ощутимый дождь пройдет в столице в пятницу", - отметила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.
Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.
Напомним, синоптик предупредила о погодной опасности на неделе. В Украину придет метеорологическое лето. Будет мало дождей, изредка будут раздаваться грозы, однако не во всех регионах.
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