Согрел и затонул: новые детали удара по российскому кораблю в Севастополе

Во время ночного обстрела в Севастополе горел на 13-м причале один корабль, говорят местные жители.

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В Крыму атакован корабль РФ "Ковровец" / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, мо рф

Российский морской тральщик "Ковровец" в Севастополе мог быть уничтожен в результате удара дальнобойными ракетами ATACMS, заявил глава программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, если подтвердится удар ATACMS, то это может быть второй случай в истории, когда корабли военно-морского флота поражают баллистикой.

"Первый раз – тоже украинцы были. Это когда "Точкой-У" в Бердянске большой десантный корабль притопили. А теперь ATACMS – еще тральщик в Севастопольской бухте. Для ATACMS – это вообще премьера на старости лет", – сказал Лакийчук.

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Морской тральщик "Ковровец" – это судно проекта 266-М одной из бригад россиян. Таких кораблей было около шести штук.

"Севастопольцы говорят: "Во время ночного мощного обстрела военных объектов в Севастополе горел на 13-м причале один корабль". И, очевидно, затонул. Думаю, что это как раз "Ковровец" и был", – предположил Лакийчук.

ВСУ ударили по МРК "Циклон"?

Отметим, что в пропагандистских пабликах РФ появилась информация о том, что в Севастополе под удар ВСУ мог попасть малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон".

Сообщается, что военный корабль РФ потоплен вместе с шестью оккупантами, еще 11 получили ранения.

Добавим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что украинские военные уничтожили российский корабль. Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора России "Ковровец". Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Отмечается, что вражеский корабль был уничтожен в ночь на воскресенье, 19 мая.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна". Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по оккупантам РФ в Севастополе.

В ГУР рассказали о применении дрона Magura V5 - ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн. Во время одной из последних спецопераций удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.

Что известно о корабле "Ковровец"? "Ковровец" – российский тральщик проекта 266М, стоял на службе в ЧФ РФ. Он был заложен на Средне-Невском СБЗ. Вошел в состав флота 8 ноября 1974 года. С июля 1982 года носил наименование "Курский комсомолец", пишет Википедия. 19 мая 2024 года был уничтожен Силами обороны Украины.

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