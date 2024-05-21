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"В чем проблема?": Зеленский "наехал" на НАТО из-за отказа сбивать ракеты РФ

Алексей Тесля
21 мая 2024, 20:49
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Для РФ искусственно создают "огромное преимущество" в войне, говорит глава государства.
Зеленский, Patriot
Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Президент Владимир Зеленский прокомментировал отказ союзников Украины, в частности – США, в разрешении наносить удары западным оружием по целям на территории РФ.

Невозможность Украины в полной мере использовать американское оружие создает для России "огромное преимущество" в войне, подчеркнул он в интервью The New York Times.

Глава государства пояснил, что страна-агрессор пользуется сложившейся ситуацией в полной мере, совершая нападения на северо-востоке Украины.

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При этом он считает, что НАТО способно сбивать российские ракеты в небе над Украиной без пересечения самолетами украинского воздушного пространства и это будет чисто оборонительной тактикой и не создаст угрозы прямого столкновения с российской армией.

"Я спрашиваю, в чем проблема? Почему мы не можем их сбивать? Это оборона? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских пилотов? Нет. Так в чем проблема привлечения стран НАТО к войне? Нет такой проблемы", — заявил президент.

Президент призвал сбивать все воздушные цели, находящиеся в воздухе над Украиной, и подчеркнул необходимость предоставления Украине оружия, которое можно использовать против российских сил на границах.

В материале подчеркивается, что комментарии президента был "одними из самых громких призывов к Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО о большей помощи".

Журналисты пишут, что во время интервью в словах Зеленского было ощутимо разочарование и удивление относительно нежелания Запада сделать более смелые шаги для победы Украины.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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