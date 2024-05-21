Запад боится: Зеленский прямо сказал, почему Польша помогает сбивать ракеты РФ

Украина просила Польшу и США сбивать российские ракеты над нашей страной, говорит президент.

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Зеленский просил Польшу сбивать ракеты РФ над Украиной / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента

Украина просила Польшу, США и другие страны-партнеры сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Однако Запад пока не дал положительного ответа, ведь он боится эскалации, говорит Зеленский. В то же время Украина была готова подписать все необходимые документы, которые уберегли бы другие страны от ответственности в случае разрушения или повреждения каких-то объектов.

"Мы готовы подписать все бумаги: если другие страны будут сбивать российские ракеты над нашей страной, они не будут нести ответственность, если она упадет и что-то подорвется", - заявил Зеленский. видео дня

Смотрите видео из интервью Владимира Зеленского:

Зеленский просил Запад сбивать ракеты над территорией Украины / фото: скриншот

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