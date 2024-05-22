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"Помешать новому наступлению РФ": в СНБО выдали важное заявление к США

Юлия Закрепа
22 мая 2024, 16:41
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Секретарь СНБО рассказал о ситуации с российским наступлением на северо-востоке Харьковщины.
'Помешать новому наступлению РФ': в СНБО выдали важное заявление к США
Когда Украина будет атаковать Россию оружием США / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ОК "Запад"

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что если бы украинские войска использовали переданные США вооружения для ударов по целям на территории России, это могло бы помешать новому наступлению страны-агрессора.

Литвиненко заявил изданию Financial Times и призвал США отменить "абсолютно несправедливый" запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

Как пояснил секретарь СНБО, использование американских дальнобойных ракет и других вооружений для ударов по российским складам оружия, логистическим центрам и нефтеперерабатывающим заводам может помешать новому наступлению оккупационных войск.

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Чиновник также высказался о ситуации с российским наступлением на северо-востоке Харьковщины.

"Наши силы проделали большую работу, чтобы остановить их оккупационные войска. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", - сообщил Литвиненко.

Он добавил, что хотя у президента РФ Владимира Путина на данный момент нет достаточного количества войск для захвата Харькова, не исключено, что враг может попытаться захватить город в будущем.

Кто такой Александр Литвиненко

Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года - заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 до 23 июля 2021 года - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

Напомним, что в Пентагоне рассказали, когда будет можно Украине бить по РФ западным оружием. Глава Пентагона выразил надежду, что Украина будет использовать полученное от Соединенных Штатов оружие исключительно для ударов на своей территории.

Стало известно, когда Украина получит оружие и где сможет им бить. В последнее время на Западе активизировалась дискуссия о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия. Блинкен, комментируя вопрос таких ударов, уклонился от прямого ответа.

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