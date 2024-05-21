Удары ВСУ по территории РФ: когда Украина получит оружие и где сможет им бить

На Западе мнения относительно предоставления Украине разрешения на удары оружием союзников разнятся.

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США до сих пор против применения западного оружия по территории России / Главред

Удары Украины по территории России с ходом войны становятся необходимостью, поскольку это одно из основных условий защиты украинской территории не только от наступления российских оккупантов, но и от ударов, которые наносит РФ. Именно поэтому в последнее время на Западе активизировалась дискуссия о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия. Главред разбирался, как скоро Украина сможет использовать вооружение и когда снимут "табу".

Украина настаивает на ударах по РФ?

Толчком к очередному возобновлению публичной дискуссии стал недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, которая также находилась в Киеве во время визита, украинские войска ведут оборонительную войну, поэтому должны иметь право бить западным оружием по местам, из которых РФ проводит атаки.

"Россия здесь является агрессором... Следовательно, правила ООН, международное право и все другие правила, которые существуют в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории... или там, откуда он начинает или начинал атаку", - пояснила посол в интервью CBS News.

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Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Интересно, что внутри США мнения о предоставлении Украине разрешения на удары по России разнятся. Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории и Вашингтон с союзниками должен в этом помочь. По ее мнению, это не приведет к эскалации со стороны Москвы и "еще большему втягиванию США" в войну, потому что именно РФ ответственна за эскалацию, но "получает прямое преимущество в этой войне от колебаний".

Примечательно, что Блинкен, комментируя вопрос таких ударов, уклонился от прямого ответа.

"Мы не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины, но, в конце концов, Украина должна сама принимать решение о том, как она собирается вести эту войну", - заявил Блинкен журналистам в Киеве.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины использования предоставленного оружия на собственной территории.

"Мы ожидаем, что они (в Украине) продолжат использовать предоставленное оружие по целям в Украине", - отметил Остин.

Удары Украины по России - какие страны дали разрешение

Напомним, что дискуссия о нанесении ударов по территории РФ западным вооружением продолжаются уже около двух лет. В частности, Bloomberg отмечал, что Украина не может использовать предоставленные американцами артиллерийские системы HIMARS и предоставленные ракеты большой дальности ATACMS для уничтожения складов боеприпасов, командных пунктов и других военных и логистических целей на территории России из-за позиции администрации Белого дома.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Фактически запрет таких ударов демонстрируется тем, что удары дальнобойным оружием происходят только по скоплению сил и техники россиян на оккупированной территории Украины, тогда как непосредственно на территории РФ Украина пока наносит удары дальнобойными дронами.

Однако в последнее время ряд стран Европы изменили свою позицию и даже начали говорить об этом публично. Так, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев отметил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям на территории России.

"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", - заявил Кэмерон.

Также министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что Украина получила оружие от некоторых партнеров с разрешением наносить удары по российской территории, и добавила, что подход к этому вопросу среди стран-партнеров постепенно меняется.

В подтверждение этого можно привести пример Франции, чьи парламентарии тоже требуют от руководства страны предоставления Украине разрешения на удары по РФ западным оружием.

Куда может бить Украина, если получит разрешение на оружие

Как рассказал в комментарии Главреду военный эксперт Михаил Притула, главный вопрос сейчас - даст ли США разрешение на использование Украиной оружия так, как считает нужным Генштаб. Однако ввиду того, что мир фактически стоит на пороге глобальной войны, по словам эксперта, ранее запрет мог быть связан с развертыванием войны на Ближнем Востоке.

Кто такой Михаил Притула Михаил Притула - военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда Право народа. Работал в Центральном аппарате СБУ. В 2004 году принимал активное участие в Оранжевой революции. После этого работал начальником Управления внутренней безопасности сначала в Луганской, а позже в Днепропетровской области.

"Во избежание этой войны ранее предоставляли запрет на применение западного оружия и по российской территории. Но после того, как 7 октября 2023 года началась война в Израиле, Украина начала применять оружие по объектам в оккупированном Крыму. Но поскольку РФ пошла дальше, поддерживает ХАМАС, и ситуация стала неуправляемой, то и запреты были отозваны", - отметил эксперт.

По мнению Михаила Притулы, Украина сейчас использует именно дроны для ударов по территории РФ в основном из-за их цены, ведь они относительно дешевые в производстве по сравнению с ракетами, а также имеют высокую точность. Именно поэтому пока на Западе не видят необходимости в применении более дорогостоящего оружия.

"Логистика РФ всегда была ее слабым местом. Как страна с большими размерами, это ее благословение и проклятие одновременно, потому что для защиты такой большой территории нужно много средств ПВО, которых в РФ физически не существует. Поэтому дроны могут спокойно летать, где им заблагорассудится (что они, собственно, и делают). Поэтому применять более дорогое оружие нет смысла, ведь 20 дронов лучше, чем одна ракета", - считает Михаил Притула.

И добавляет, что основными целями для Украины, кроме российских НПЗ, которые уже подвергаются ударам ВСУ, также могут стать и газотранспортные магистрали.

"НПЗ - это болевая точка для РФ, но газотранспортные магистрали тоже могут нанести серьезный ущерб России. Не говоря уже о спиртзаводах, которые являются стратегическими предприятиями для РФ не только потому, что их продукцию можно использовать как резервное топливо, но и потому что они являются топливом для российского мобилизационного резерва. Аэродромы - это довольно тяжелая цель, поскольку самолеты могут перемещать, поэтому удары по ним могут происходить только при условии нахождения возле аэродрома диверсионных групп, которые корректируют удары дронов", - резюмировал военный эксперт.

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