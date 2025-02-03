Плохие новости для Украины: букмекеры обновили прогноз на Евровидение-2025

Перед самым Нацотбором позиция Украины оказалась весьма шаткой.

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Евровидение-2025 прогноз букмекеров - победит ли Украина на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко:

За неделю до Нацотбора-2025 Украина едва не вылетела из топ-5 по версии букмекеров

Три страны продолжают занимать лидерские позиции уже вторую неделю

Уже 12 из 37 стран-участников в Евровидении-2025 представили своих конкурсантов. Национальный отбор в Украине состоится лишь 8 февраля.

На прошлой неделе кандидаты на участие в конкурсе от Украины представили свои песни широкой аудитории. Примечательно, что после этого букмекеры снизили шансы нашей страны на победу на Евровидении - с четвертого места Украина опустилась на пятое (по сравнению с прошлой неделей).

Топ-3, Бельгия, Израиль и Швеция, держатся на лидерских позициях уже вторую неделю. Также не появилось в десятке самых перспективных конкурсантов и "темных лошадок" - в целом состав топ-10 остался неизменным.

Сейчас главный конкурент Украины на Евровидении-2025 - Италия. Эта страна входит в состав "Большой пятерки" автофиналистов конкурса, и принимала участие в самом первом Евровидении в 1956 году. С тех пор на счету страны 49 конкурсов, три победы (1964, 1990, 2021) и одно поражение (с результатом в ноль баллов - 1966).

Евровидение-2025 прогноз букмекеров - победит ли Украина на Евровидении / eurovisionworld.com

Смотрите видео выступления Red Sebastian с песней Strobe Lights из Бельгии - лидера букмекеров на Евровидении-2025:

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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