Минус один конкурент: еще одна страна отказалась от участия в Евровидении-2025

Это восьмой конкурсант, который покинул дистанцию.

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Молдова не будет участвовать в Евровидении-2025 - причина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tvmoldova1, instagram.com/eurovision

Кратко:

Республика Молодова - восьмая страна-участница, которая отказалась от участия в Евровидении-2025

Общественный вещатель страны раскрыл причину

Гонку за победу на Евровидении-2025 покинула за месяц до национального отбора страна-конкурсант Молдова. Об этом сообщили директор Национального телевидения Moldova 1 Корнелиу Дурнеску и глава делегации Молдовы на Евровидении Даниэла Круду.

"Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях", - отмечает Дурнеску. Среди причин отказа от участия в Евровидении в 2025 году он называет снижение интереса общественности к конкурсу и проблемы в отборе артистов и номеров для конкурса, который требует реформ и более современных решений.

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Также одним из факторов стала экономическая сторона вопросов участия. Европейский вещательный союз (EBU) определил плату за участие для Республики Молдова в размере 21 486 евро - такие значительные затраты на данный момент не актуальны для страны.

Стоит отметить, что Республика Молдова за последние двадцать лет показывала неплохие результаты на Евровидении. Впервые страна поучаствовала в 2005 году. Общее количество участий составляет 19, из них 13 раз Молодова выходила в гранд-финал. Лучший результат - третье место в 2017 год, худший - последнее место в 2014.

От участия в Евровидении-2025 по различным причинам кроме Молдовы уже отказались Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Марокко, Румыния, Северная Македония и Словакия. На данный момент в конкурсе примет участие 31 страна, "Большая пятерка" и Швейцария, как страна-хозяйка.

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