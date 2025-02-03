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Тормозить или гнать: на какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге

Сергей Кущ
3 февраля 2025, 14:49
102
Ошибки допускают даже опытные водители.
На какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге
На какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как объезжать ямы на дороге
  • Что будет, если на скорости въехать в яму

Водителям часто приходится сталкиваться с выбоинами и ямами, которые могут привести к повреждению автомобиля.

Главред узнал, на какой скорости проезжать ямы, как лучше преодолевать выбоину: медленно или быстро, и что будет, если на скорости въехать в яму.

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Частые ошибки водителей

Главная ошибка – слишком высокая скорость. Водитель просто не успевает вовремя заметить выбоину и оказывается в ней, не имея возможности объехать.

Вторая распространенная ошибка – резкое торможение перед ямой, пишет РБК. В таком случае пружины автомобиля уже находятся в сжатом состоянии, а удар становится более сильным. Это увеличивает риск повреждения подвески, дисков и шин.

Что будет, если на скорости въехать в яму?

Попадание в яму на высокой скорости может привести к серьезным повреждениям автомобиля:

  • Деформация дисков и шин, появление грыж или боковых порезов;
  • Повреждение подвески и рулевого управления;
  • Неисправности, которые могут проявиться спустя время, особенно в самый неподходящий момент.

Как объезжать ямы на дороге?

Если у вас есть возможность, лучше объехать яму, но при этом учитывайте ситуацию вокруг. Важно контролировать полосу встречного движения и автомобили позади вас, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Как лучше преодолевать выбоину: медленно или быстро?

Если избежать выбоины не удается, то лучший способ минимизировать ущерб – правильно выбрать скорость:

  1. Сбросьте скорость перед ямой, но не тормозите в последний момент.
  2. При проезде через яму держите руль прямо и сохраняйте равномерный газ.
  3. Не ускоряйтесь перед выбоиной, чтобы не перегружать подвеску.

Если на участке дороги слишком много мелких ям, двигайтесь плавно, без резких маневров, снижая скорость до комфортного уровня.

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