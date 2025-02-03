Тормозить или гнать: на какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге

Ошибки допускают даже опытные водители.

https://glavred.info/auto/tormozit-ili-gnat-na-kakoy-skorosti-luchshe-proezzhat-vyboiny-na-doroge-10636271.html Ссылка скопирована

На какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как объезжать ямы на дороге

Что будет, если на скорости въехать в яму

Водителям часто приходится сталкиваться с выбоинами и ямами, которые могут привести к повреждению автомобиля.

Главред узнал, на какой скорости проезжать ямы, как лучше преодолевать выбоину: медленно или быстро, и что будет, если на скорости въехать в яму.

видео дня

Частые ошибки водителей

Главная ошибка – слишком высокая скорость. Водитель просто не успевает вовремя заметить выбоину и оказывается в ней, не имея возможности объехать.

Вторая распространенная ошибка – резкое торможение перед ямой, пишет РБК. В таком случае пружины автомобиля уже находятся в сжатом состоянии, а удар становится более сильным. Это увеличивает риск повреждения подвески, дисков и шин.

Что будет, если на скорости въехать в яму?

Попадание в яму на высокой скорости может привести к серьезным повреждениям автомобиля:

Деформация дисков и шин, появление грыж или боковых порезов;

Повреждение подвески и рулевого управления;

Неисправности, которые могут проявиться спустя время, особенно в самый неподходящий момент.

Как объезжать ямы на дороге?

Если у вас есть возможность, лучше объехать яму, но при этом учитывайте ситуацию вокруг. Важно контролировать полосу встречного движения и автомобили позади вас, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Как лучше преодолевать выбоину: медленно или быстро?

Если избежать выбоины не удается, то лучший способ минимизировать ущерб – правильно выбрать скорость:

Сбросьте скорость перед ямой, но не тормозите в последний момент. При проезде через яму держите руль прямо и сохраняйте равномерный газ. Не ускоряйтесь перед выбоиной, чтобы не перегружать подвеску.

Если на участке дороги слишком много мелких ям, двигайтесь плавно, без резких маневров, снижая скорость до комфортного уровня.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред