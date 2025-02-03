Тормозить или гнать: на какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге

Вы узнаете:
- Как объезжать ямы на дороге
- Что будет, если на скорости въехать в яму
Водителям часто приходится сталкиваться с выбоинами и ямами, которые могут привести к повреждению автомобиля.
Главред узнал, на какой скорости проезжать ямы, как лучше преодолевать выбоину: медленно или быстро, и что будет, если на скорости въехать в яму.
Частые ошибки водителей
Главная ошибка – слишком высокая скорость. Водитель просто не успевает вовремя заметить выбоину и оказывается в ней, не имея возможности объехать.
Вторая распространенная ошибка – резкое торможение перед ямой, пишет РБК. В таком случае пружины автомобиля уже находятся в сжатом состоянии, а удар становится более сильным. Это увеличивает риск повреждения подвески, дисков и шин.
Что будет, если на скорости въехать в яму?
Попадание в яму на высокой скорости может привести к серьезным повреждениям автомобиля:
- Деформация дисков и шин, появление грыж или боковых порезов;
- Повреждение подвески и рулевого управления;
- Неисправности, которые могут проявиться спустя время, особенно в самый неподходящий момент.
Как объезжать ямы на дороге?
Если у вас есть возможность, лучше объехать яму, но при этом учитывайте ситуацию вокруг. Важно контролировать полосу встречного движения и автомобили позади вас, чтобы не создавать аварийную ситуацию.
Как лучше преодолевать выбоину: медленно или быстро?
Если избежать выбоины не удается, то лучший способ минимизировать ущерб – правильно выбрать скорость:
- Сбросьте скорость перед ямой, но не тормозите в последний момент.
- При проезде через яму держите руль прямо и сохраняйте равномерный газ.
- Не ускоряйтесь перед выбоиной, чтобы не перегружать подвеску.
Если на участке дороги слишком много мелких ям, двигайтесь плавно, без резких маневров, снижая скорость до комфортного уровня.
Вам может быть интересно:
- Новый дорожный знак "гриб и две молнии": о чем предупреждает
- Влетит в копеечку: почему нельзя ездить на авто с полупустым топливным баком
- Его замечают не все водители: что означает дорожный знак с "зеленым цветком"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред