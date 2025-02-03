В элитном ЖК в Москве прогремел взрыв: росСМИ пишут о покушении на авторитета "ДНР"

Армен Саркисян якобы выжил и госпитализирован в одну из московских больниц.

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Армен Саркисян госпитализирован после взрыва в ЖК Алые Паруса / Коллаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Кратко:

В центре Москвы прогремел взрыв

В элитном ЖК сдетонировало взрывное устройство

РосСМИ пишут о покушении на "авторитета" времен Януковича

В понедельник, 3 февраля, в Москве в элитном ЖК Алые Паруса прогремел взрыв. Как пишут росСМИ, один человек погиб. Кроме того, пострадали как минимум 5 человек.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, целью взрыва якобы был президент Федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "АрБат" 46-летний Армен Саркисян.

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"Саркисян родился в Армении, но в юном возрасте переехал в Горловку. В сентябре 2022-года Саркисян объявил о создании Армянского батальона в составе Дикой Дивизии Донбасса. Летом 2023 году батальон вошел в систему Министерства обороны России", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время Евромайдана Саркисян руководил отрядами так называемых "титушек".

По данным Базы, Саркисян выжил и госпитализирован в одну из московских больниц.

Смотрите видео - В ЖК Алые паруса в Москве прогремел взрыв:

По данным канала, в понедельник в лифтовом холле в подъезде дома на Авиационной улице сдетонировало самодельное взрывное устройство. Где оно было заложено, пока неизвестно. Сам холл сильно разрушен. В доме №77 выбиты стекла.

"На данный момент известно как минимум о пяти пострадавших. По словам источников у всех тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

По данным Базы, у погибшего при взрыве в ЖК Алые Паруса сильно повреждено лицо — его личность установить пока не удается.

"У одной из пострадавших, 44-летней Дарьи Карселадзе, ранение шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить не может. Также при взрыве пострадал 49-летний Олег К., его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Среди пострадавших — охранники и консьержка", - говорится в сообщении.

Армен Саркисян / t.me/bazabazon

Позже на канале добавили, что один из пострадавших в результате взрыва в Москве - 49-летний Олег К., находился в базе Миротворца.

Отметим, жилищный комплекс Алые паруса, расположенный по улице Авиационная у поймы Москвы-реки, относится к объектам недвижимости премиум-класса. Так, здесь живут некоторые российские знаменитости. Например, Алла Довлатова и Екатерина Одинцова.

Ликвидация генерала Кириллова в Москве - что известно

Как писал Главред, 17 декабря в России в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.

По словам источника УП, подрыв российского генерала является спецоперацией Службы безопасности Украины. В СМИ отметили, что самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.

Впоследствии, ФСБ сообщили, что в России якобы задержали "завербованного" Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

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