В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.

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Харьков находится под обстрелом оккупантов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, карта тревог

В четверг, 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что воздушная тревога в Киевской и Полтавской областях связана с работой ПВО по разведывательному БПЛА.

"Угроза применения баллистического вооружения для северо-восточных и восточных областей Белгорода", - добавили в ВС ВСУ.

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Карта воздушных тревог 23 мая 2024

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.

"По меньшей мере пять ударов нанесли оккупанты. Оставайтесь в укрытиях!", - написал он в Telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов позже сообщил, что взрывов было около десяти.

"Около десятка взрывов в городе. Будьте в укрытиях!", - написал он в Telegram.

Telegram-канал "Николаевский ванек" отмечает, что Харьков вероятно обстреливают из С-300.

"Харьков - под плотным обстрелом баллистики из белгородской тупорылой республикой, предварительно С-300", - говорится в сообщении.

Подробности ракетного удара по Харькову 23 мая

Мэр города Терехов сообщил, что оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Еще один удар пришелся по частному предприятию. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро - ранены, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара.

Позже стало известно о двух погибших и одном человеке, пропавшем без вести. Раненых шестеро.

"На месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен - забрала скорая. По обновленным данным - пятеро погибших и девять раненых", - добавил мэр Харькова.

Обстрелы Харькова страной-агрессором РФ

Ночью 21 мая в Харькове прогремели несколько взрывов. Оккупанты ударили "Шахедом" по одному из любимых мест отдыха горожан.

По данным Воздушных сил ВСУ, в результате противовоздушного боя в ту ночь были сбиты 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

Днем 22 мая российские оккупанты снова ударили по Харькову. Под ударом был Шевченковский район города. Пострадали люди.

Напомним, военный аналитик Александр Коваленко назвал сроки и цели новых массированных ударов по Украине. Оккупанты могут использовать для ударов самолеты ТУ-95 и ТУ-22М3.

Сколько учебных заведений на Харьковщине повредила РФ По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на 25 апреля 2024 года страна-агрессор Россия повредила 31 учреждение высшего образования (всего в Украине – 107) и 36 заведений профессионального предвысшего образования (по стране – 137) в Харьковской области. Таким образом около трети всех повреждений вузов приходятся на Харьковскую область. Всего в регионе 69 образовательных учреждений разрушены и 705 - повреждены, пишет Гвара Медиа. Больше всего среди высших учебных заведений города пострадал Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. В университете почти полностью разрушены пять объектов, еще 28 - подверглись разрушениям различной степени: два общежития, три учебных корпуса, спортивный комплекс. Во многих зданиях университета повреждены крыши, фасады, выбиты окна и двери, внутренние коммуникации. Кроме того, разрушено много уникального оборудования. По предварительным расчетам, для восстановления поврежденных и разрушенных учебных корпусов, общежитий, материально-технической базы университета имени Каразина нужно более 4 миллиардов гривен.

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