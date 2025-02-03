Кратко:
- Регина Дубовицкая показалась на людях
- Молчунья рассказала о дружбе с предательницей Кларой Новиковой
Российская телеведущая Регина Дубовицкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, уже давно не появлялась на публике.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, она пришла на светское мероприятие, но поклонники с трудом узнали звезду "Аншлага".
Пропагандисты отметили, что Дубовицкая похудела и даже осунулась за время своего затворничества.
Также молчунья дала комментарий журналистам о своей подруге – предательнице Украины Кларе Новиковой.
"Она, если где-то найдет интересную тряпку, то обязательно расскажет где, в каком магазине. И еще обязательно позвонит, и скажет: "Вот здесь такое-то платье, как тебе нравится, его могут купить, но подожду, пока ты придешь", — сказала Дубовицкая.
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Отметим, как сообщал Главред, возлюбленный предательницы Украины Ани Лорак - Исаак Виджраку рассказал, как он относится к ней. Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.
А также предательница Украины Клара Новикова приняла участие на юбилейном вечере "Вокруг Альтова за 80" и показалась впервые за долгое время. Поклонники раскритиковали Новикову за ее внешний вид и позицию.
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Кто такая Регина Дубовицкая?
Регина Дубовицкая - советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы "Аншлаг", журналист, редактор, сценарист. Не дает комментариев насчет террористического вторжения РФ в Украину.
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