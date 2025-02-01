"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

Кратко:
- Клара Новикова показалась в компании российских артистов
- Предательница показала свое лицо
Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в родной стране, впервые за долгое время показалась публично.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, предательница приняла участие на юбилейном вечере "Вокруг Альтова за 80".
В Сети появилось видео, на котором Новикова была вместе с российскими артистами.
"Всем желаем хорошего вечера", - вместе сказали артисты.
Пользователи соцсетей высказали свое мнение об этом видео.
"Убого и печально";
"Клара Новикова киевлянка, молчит о том, что бомбят Киев, молчит что Россия убивает киевлян, молчит...";
"И эти люди пытаются смешить за деньги... Жалкое зрелище", - написали комментаторы.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред рассказывал, что жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети. Бывшая избранница артиста Лариса Созаева публично осудила его теперешнюю супругу Катю Репяхову.
Также украинский шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем прокомментировал роман с Lida Lee. Парочке давно приписывают отношения, и наконец Салем признался, что происходит между ним и певицей.
Вас может заинтересовать:
- Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну
- "Потрясающий актер": умер заслуженный артист Украины - что случилось
- Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали
Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред