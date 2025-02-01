"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

Клара Новикова показалась на людях.

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Клара Новикова побывала на юбилейном вечере / коллаж: Главред, фото: vk.com/klara_novikova

Кратко:

Клара Новикова показалась в компании российских артистов

Предательница показала свое лицо

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в родной стране, впервые за долгое время показалась публично.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, предательница приняла участие на юбилейном вечере "Вокруг Альтова за 80".

видео дня

В Сети появилось видео, на котором Новикова была вместе с российскими артистами.

"Всем желаем хорошего вечера", - вместе сказали артисты.

Пользователи соцсетей высказали свое мнение об этом видео.

"Убого и печально";

"Клара Новикова киевлянка, молчит о том, что бомбят Киев, молчит что Россия убивает киевлян, молчит...";

"И эти люди пытаются смешить за деньги... Жалкое зрелище", - написали комментаторы.

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Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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