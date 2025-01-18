Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Вы узнаете:
- Что случилось с Юрием Николаевым
- Что вызвало деменцию
Популярному российскому телеведущему Юрию Николаеву снова стало плохо. Все случилось после того, как популярный в террористической России ведущий сломал бедро.
Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у Юрия Николаева начались провалы в памяти — он стал забывать своё имя, родных и место, в котором находится. Накануне 76-летнего шоумена перевели из больницы в реабилитационный центр.
Как пишут пропутинские журналисты, специалистам предстоит заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после операции на бедре. "Его лечение осложняется провалами в памяти, врачи заметили, что по утрам ведущий всех помнит, а уже под вечер может забыть, где находится, кто его окружает, и попытаться выйти из палаты", - пишет канал.
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Как ранее писал Главред, Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после обморока. Российские пропагандисты писали, что у него резко упало давление — и он потерял сознание.
Ранее также украинский известный ведущий Слава Демин рассказал, как попал в очень неловкую ситуацию после корпоратива. В новом выпуске на своем YouTube-канале Демин поделился, что однажды после корпоратива, который организовывала одна девушка, имя которой неизвестно, начала намекать ведущему на продолжение вечера.
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Кто такой Юрий Николаев
Юрий Николаев - советский и российский телеведущий, народный артист РФ. Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики"
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