Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет более сильное похолодание
- Когда ожидается выпадение снега
Погода в Украине становится холоднее, похолодание будет усиливаться в ближайшие дни.
Во вторник, 4 февраля, ожидается преобладание морозов в ночные часы - в этот период суток столбики термометров будут показывать -1...-4 градуса. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в течение дня вторника температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до +2.
Также она предупредила, что местами в Украине будет выпадать незначительный снег.
В то же время она отметила, что сегодня, 3 февраля, на юге Украины и на юго-востоке зафиксировано выпадение значительного количества снега. Поэтому прежде всего водителям нужно быть осторожными, предупредила синоптик.
Погода в Киеве 4 февраля
В Киеве завтра, 4 февраля, местами будет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ночью будет -1...-3 градуса, днем около нуля.
"В дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3...-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла. Ориентировочный прогноз, потребует уточнения, для результативного планирования - с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов. Но это не точно", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Украину накрывает сильное похолодание - стало известно, когда в регионы вернутся снегопады. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха может упасть до -11 градусов. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении ближайшей недели, с 3 по 8 февраля.
Также ранее сообщалось, что влупит 9-градусный мороз - Украину накрывает стужа со снегом. Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.
Напомним, Украина под атакой затяжной магнитной бури - стало известно, когда ворвется новый шторм. Мощность магнитной бури выросла почти до 7-ми баллов.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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