Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

В Украине сильнее похолодает, в некоторых регионах ожидается выпадение снега.

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Погода в Украине - снег будет засыпать Украину/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет более сильное похолодание

Когда ожидается выпадение снега

Погода в Украине становится холоднее, похолодание будет усиливаться в ближайшие дни.

Во вторник, 4 февраля, ожидается преобладание морозов в ночные часы - в этот период суток столбики термометров будут показывать -1...-4 градуса. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что в течение дня вторника температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до +2.

Также она предупредила, что местами в Украине будет выпадать незначительный снег.

В то же время она отметила, что сегодня, 3 февраля, на юге Украины и на юго-востоке зафиксировано выпадение значительного количества снега. Поэтому прежде всего водителям нужно быть осторожными, предупредила синоптик.

Погода в Украине 4 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 4 февраля

В Киеве завтра, 4 февраля, местами будет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ночью будет -1...-3 градуса, днем около нуля.

"В дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3...-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла. Ориентировочный прогноз, потребует уточнения, для результативного планирования - с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов. Но это не точно", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Украину накрывает сильное похолодание - стало известно, когда в регионы вернутся снегопады. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха может упасть до -11 градусов. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении ближайшей недели, с 3 по 8 февраля.

Также ранее сообщалось, что влупит 9-градусный мороз - Украину накрывает стужа со снегом. Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

Напомним, Украина под атакой затяжной магнитной бури - стало известно, когда ворвется новый шторм. Мощность магнитной бури выросла почти до 7-ми баллов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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