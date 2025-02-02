Где спрятана овечка: только люди с "орлиным зрением" заметят ее за 7 секунд

Овечка спряталась среди Санта Клаусов, и заметить ее будет очень непросто.

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Где спрятана овечка / Dudolf

Оптические иллюзии могут обманывать наш разум и запутывать наше восприятие, ведь то, что мы видим, не всегда является таким, как выглядит на первый взгляд.

Но в то же время оптические иллюзии и другие загадки очень полезны для улучшения концентрации и внимательности. Если регулярно их разгадывать, то уже очень скоро можно будет заметить, что каждая следующая кажется все легче и легче всех предыдущих.

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В следующей загадке нужно отыскать овечку среди Санта Клаусов, пишет jagranjosh. Непросто будет ее заметить, ведь замаскирована она очень хорошо.

Среди большого количества Санта Клаусов где-то спрятана овца. Она находится на виду, но при этом заметить ее сложно, ведь по своей окраске она совпадает со всем что ее окружает.

Во время разгадывания загадки придется спешить, потому что на задание дается ограниченное количество времени - всего 7 секунд. Только самые внимательные люди смогут справиться за такой короткий промежуток времени.

Где спрятана овечка/ Dudolf

Правильный ответ мы оставили внизу.

Подсказка: если внимательно посмотреть на картинку, то с левой стороны можно заметить спрятанную овцу.

Непросто будет заметить овечку/ Dudolf

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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