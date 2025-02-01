Кто на рисунке начальник: только самые сообразительные угадают за 5 секунд

Не просто будет определить, кто из изображенных на рисунке мужчин является начальником.

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Кто на рисунке начальник/ jagranjosh

Головоломки - это непростые загадки, в которых ответ спрятан так глубоко, что нужно очень стараться при его поиске.

Но какими бы сложными и запутанными не казались такие загадки, на самом деле можно научиться разгадывать их достаточно быстро. Для этого лишь нужны регулярные тренировки. И пусть вас это не пугает, ведь совсем не сложно будет включить выполнение таких заданий в свой распорядок дня - много времени они не займут, зато принесут много пользы.

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В следующей загадке нужно угадать, кто из изображенных на картинке мужчин является начальником, пишет jagranjosh.

Непросто будет догадаться - придется обращать внимание на большое количество мелких деталей, чтобы определить правильный ответ.

На картинке мы видим трех мужчин. Один из них сидит в кресле за столом, двое других стоят перед ним. Нужно внимательно присмотреться ко всем троим и попытаться угадать, кто из них начальник.

При этом загадку нужно разгадать всего за 5 секунд, поэтому придется спешить. Непросто будет догадаться настолько быстро.

Кто на рисунке начальник/ jagranjosh

Если вы уверены, что обладаете острой внимательностью и умеете находить нестандартный подход к различным задачам - тогда вперед. И не стоит останавливаться, даже если задача кажется очень сложной.

Мы оставили внизу правильный ответ.

Начальником является первый мужчина - его пиджак висит на спинке стула.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такое задание станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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