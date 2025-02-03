Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте

Россия не хочет вступать в новую гонку вооружений, потому что понимает, что результат будет таким же, как и в случае с Советским Союзом, - коллапс, считает Александр Хара.

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Трампу импонируют переговоры без учета интересов союзников - Хара / Коллаж Главред

МИД Китая призвал США и Россию сократить свои ядерные арсеналы в качестве предпосылки своего участия в потенциальных переговорах по разоружению, идею которых накануне озвучивал президент США Дональд Трамп.

Таким образом в китайском внешнеполитическом ведомстве стремятся создать необходимые условия для присоединения других ядерных государств к процессу разоружения. Параллельно на фоне этих заявлений в западных медиа обсуждают возможность встречи США, Китая и России в формате новой Ялты для вероятного раздела сфер влияния в мире.

В интервью Главреду дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал, для чего Китаю на самом деле уменьшение ядерных арсеналов, сколько могут длиться переговоры по денуклеаризации и почему Россия может затягивать переговоры.

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Было заявление от представителей Китая относительно предложения сокращения ядерных вооружений для США и России. Насколько я помню, при прошлой каденции Трамп пытался обсуждать, в том числе и с Китаем, вопрос ядерного разоружения на стратегическом уровне. Однако тогда ничего не удалось достичь. Что же изменилось сейчас, и почему именно Китай выступает инициатором этих будущих переговоров?

Эта тема чрезвычайно сложная, поскольку это не только вопрос ядерного оружия, но и контроля над технологиями, вооружениями и противоракетной обороной. Это также касается как межконтинентальных баллистических ракет, так и тактического ядерного оружия.

Честно говоря, я не знаю, почему Китай именно сейчас выступает с такой инициативой. С одной стороны, мы видим, что Китай пытается наращивать свой ядерный потенциал бешеными темпами. С более 200 боеголовок, которые они имели несколько лет назад, их количество выросло до 300-350 (точную цифру пока сложно определить). К 2027 году Китай планирует довести количество ядерных боеголовок до 1000 (и, соответственно, увеличить количество носителей для них), чтобы иметь возможность вести переговоры с Соединенными Штатами на равных.

Сейчас наибольший ядерный потенциал имеют Россия и Соединенные Штаты - каждая из этих стран обладает более 1000 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боезарядами. Кроме того, Россия имеет больше тактического ядерного оружия, чем США.

Какие страны владеют ядерным оружием - список / Инфографика Главред

История ядерного разоружения длится уже много лет. Например, во время первой каденции Трампа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, поскольку Россия нарушала его условия. Кроме того, Китай не был стороной соглашения, а в то же время стремительно наращивал арсенал ракет средней дальности, которые ему необходимы для решения "тайваньского вопроса". Поэтому американцы решили, что нет смысла оставаться в соглашении и ограничивать себя в том, что является для них принципиальным.

Тема ядерного оружия является многогранной. Стоит учитывать не только количество боеголовок, но и их носители, а также систему противоракетной обороны (ПРО). Кстати, система ПРО была одним из краеугольных камней международной безопасности еще со времен Холодной войны. Ограничение количества носителей и боезарядов сопровождалось ограничением развертывания ПРО, чтобы предотвратить бесконечную гонку вооружений. Ведь для преодоления эффективной ПРО странам пришлось бы создавать еще больше ракет.

Китай, возможно, решил переосмыслить свой подход. С одной стороны, он нарастил свои обычные военные силы: военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные системы, которые важны для его региональных амбиций, в частности в отношении Тайваня. С другой стороны, Китай сталкивается с экономическими и, вероятно, технологическими проблемами, поэтому не хочет тратить огромные ресурсы на ядерную гонку.

То есть Китай может чувствовать себя более уверенно в конвенционных вооружениях, но не хочет тратить огромные средства на ядерное вооружение. Кроме того, Китай традиционно придерживается довольно специфической ядерной доктрины (nuclear posture), которая предусматривает применение ядерного оружия только в ответ на первый ядерный удар по китайской территории. То есть они оценивают нанесенный ущерб и только после этого принимают решение о симметричном ответе. Это не то же самое, что у России, которая придумала концепцию "упреждающего встречного удара", которая фактически дает возможность нанести превентивный удар по противнику даже при минимальных признаках ядерного нападения. У Китая же, наоборот, более консервативная и оборонительная стратегия применения ядерного оружия.

Поэтому, по моему мнению, эта инициатива Китая связана с двумя факторами. Во-первых, с его мощными вооруженными силами. Кстати, американцы отмечают, что они несколько теряют в темпе наращивания военно-морских сил и развертывании своих войск и средств в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому Китай, возможно, учитывает свое количественное преимущество (по крайней мере, качество этих сил - отдельный вопрос) и стремится избежать изнурительной гонки вооружений.

Во-вторых, это хороший пиар для Китая. Он демонстрирует свое видение глобальной безопасности, экономических вопросов и позиционирует себя как страна, выступающая против использования ядерного оружия. Следует отдать должное, буквально перед широкомасштабным вторжением России пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (то есть страны, легально владеющие ядерным оружием) обнародовали совместное заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, а значит, ее нельзя начинать.

После этого Китай еще несколько раз посылал Путину закрытые сигналы с призывами не применять ядерное оружие. В общем, Китай эту тему активно продвигает, и я считаю, что это один из самых положительных аспектов роли Китая в конфликте между Россией и Украиной. Китай стал на сторону международного права и здравого смысла и пытается сдерживать Россию. Поэтому с дипломатической точки зрения это также выглядит выигрышно для Пекина.

Китай стал на сторону международного права и здравого смысла и пытается сдерживать Россию - Хара / Фото ua.depositphotos.com

Насколько я понимаю, сейчас Китай делает акцент именно в сторону РФ. Если гипотетически произойдет такое разоружение, то что произойдет с российскими ядерными боеголовками? Куда они денутся? Может ли Китай забрать их себе, чтобы иметь возможность говорить с Соединенными Штатами на равных?

Нет, у Китая есть собственная ядерная программа, и он точно не нуждается в российских боеголовках. Тем более, мы не знаем, в каком состоянии находятся российские ракетные системы, системы управления и сами ядерные боеголовки.

Что касается носителей, мы видим, что Россия использует устаревшие стратегические бомбардировщики, в частности Ту-22М3. Россия не способна строить такие самолеты в принципе, и использование их в войне против Украины только сокращает их ресурс.

Я думаю, что вполне можно повторить исторический опыт, когда СССР согласился сократить свой ядерный арсенал, а уже после распада Советского Союза в современной России действовала программа "Мегатонны в мегаватты". Это была американская инициатива, по которой российский высокообогащенный уран передавался США и перерабатывался в топливо для атомных электростанций.

Это был бы наиболее правильный путь: во-первых, процесс уничтожения боеголовок происходил бы под международным контролем, а во-вторых, это принесло бы пользу в сфере мирной энергетики.

Стоит также помнить, что Россия уже нарушала свои обязательства по разоружению. Например, она обязалась уничтожить все свое химическое оружие, но, как показало использование "Новичка" (а это запрещенное химическое оружие), на самом деле она этого не сделала.

Я не исключаю возможности, что в России также сохранилось и биологическое оружие, а также есть потенциал для его масштабного производства. Поэтому в любом процессе разоружения ключевым является вопрос установления доверия и контроля. Необходимо тщательно отслеживать имеющиеся запасы, в частности те, которые находятся на боевом дежурстве или в местах хранения, а также контролировать сам процесс утилизации как боеголовок, так и носителей.

России нельзя доверять, и именно поэтому нужен четкий механизм проверки. Но в целом существуют уже отработанные технологии утилизации или конвертации ядерных боеголовок для нужд мирной энергетики.

Соответственно, насколько в целом такие дискуссии о начале трехсторонних переговоров по денуклеаризации вписываются в будущий контекст так называемой новой Ялты между Соединенными Штатами, Россией и Китаем? Может ли это стать одним из пунктов для обсуждения? Если говорить о "новой Ялте" в целом, то что именно она сейчас может означать?

У меня нет сомнений, что в Москве и Пекине стремятся к "новой Ялте". Си Цзиньпин даже предлагал Джозефу Байдену поделить мир. Он говорил, что земного шара достаточно для двух государств, чтобы жить в безопасности и благополучии. То есть фактически он предлагал систему сфер влияния.

Джозеф Байден, конечно, не согласился, поскольку он придерживается принципов международного права, свободы наций и т.д. Россия же, ведя войну против Украины, пытается продвигать свою концепцию международного порядка. Она признает только два полностью суверенных государства - США и Китай. Существует также категория мощных государств, таких как Великобритания, Франция, Германия, которые имеют определенное влияние, но все же ограниченное. А остальные страны, в том числе и Украина, по мнению России, вообще не имеют никаких прав или субъектности и должны подчиняться "большим ребятам".

Если же пересмотреть заявления российских дипломатов, по крайней мере до 2022 года, они постоянно подчеркивали, что Соединенные Штаты и Россия имеют "особую ответственность" перед миром.

В этом скрыты два основных месседжа. Первый - обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют право вето. Следовательно, только Совет Безопасности может принимать обязательные для других государств решения. Второй - их статус подтверждается наличием ядерного оружия, способного уничтожить мир.

То есть они фактически скрыто угрожают миру и требуют для себя особых преференций в важных для РФ вопросах. Очевидно, что россияне будут пытаться использовать любые трехсторонние переговоры по разоружению, чтобы укрепить свое влияние, закрепить свое привилегированное положение в Совете Безопасности и вернуть мир к модели сфер влияния.

Они постоянно подчеркивают, что только Совет Безопасности должен принимать любые международные решения. Соответственно, все санкции, введенные против России без решения Совета Безопасности, они считают нелегитимными.

Конечно, они бы сами же и заблокировали любое такое решение в Совете Безопасности, но их концепция будущего мирового порядка предусматривает возвращение к принципам, заложенным после Второй мировой войны в 1945 г. То есть - разделение мира на сферы влияния, где "большие игроки" решают судьбу меньших государств.

Китай, возможно, разделяет такое мнение, поскольку его стратегические цели часто совпадают с российскими. Их цель - вытеснить Соединенные Штаты, европейские страны и некоторые другие государства из центра международной системы, которая пока функционирует.

Честно говоря, я не знаю, как в этой ситуации поведет себя Трамп. Сам формат разделения мира может ему понравиться, ведь он считает США самой мощной державой, которая может действовать самостоятельно, если международное право ее не устраивает.

Это видно из его заявлений о Канаде как 51-м штате США, то ли покупке, то ли захвате Гренландии, а также из намерений сохранить контроль над Панамским каналом, ведь еще в 1980-х США уже применяли военную силу для захвата этого стратегически важного инфраструктурного объекта.

Поэтому нельзя исключать, что Трамп, после того, как снова оказался у власти, захочет сесть за стол переговоров с Путиным и Си Цзиньпином и договориться о чем-то большом без учета интересов союзников и остального мира.

С другой стороны, это сложный процесс. Самое главное, что среди этих трех центров силы Россия является карликом в контексте обычных вооружений. Украина, даже при минимальной поддержке Запада (хотя она и кажется значительной в денежном измерении), смогла остановить Россию. Если же НАТО вступило бы в конфликт, задействованные силы были бы в разы больше.

Россия оказалась неспособной захватить Украину даже при использовании своих обычных военных сил. Миф о "второй армии мира" был разрушен. Именно поэтому Москва все больше полагается на ядерное сдерживание.

Поэтому за последние несколько лет они дважды меняли свою ядерную доктрину, снижая порог применения ядерного оружия. Итак, Россия будет сложным партнером в переговорах, поскольку осознает: без ядерного арсенала или с небольшим его количеством есть большая вероятность, что РФ не сможет выполнять свои стратегические задачи по уничтожению противника. Поэтому россияне будут сопротивляться и не давать хода ядерному разоружению.

С другой стороны, на Россию могут влиять финансовые и технологические факторы, поскольку российская экономика не выдержит новой гонки вооружений.Если США, даже с огромным внешним долгом, готовы вкладывать средства в модернизацию ядерного потенциала (не говоря уже о неядерных средствах, которые способны нанести ущерб, соизмеримый с ядерным ударом - дроны, высокоточные ракеты и т.д.), то Россия окажется в проигрышном положении.

Москва не хочет вступать в новую гонку вооружений, потому что понимает, что результат будет тот же, что и в случае с Советским Союзом, - коллапс РФ.

А могут ли эти ситуативные партнеры заставить Россию к таким переговорам? Чем это грозит Украине?

Вероятно, Москва охотно пойдет на процесс переговоров, но это не означает, что она будет готова к реальным уступкам. Она не захочет предавать своего "старшего партнера" - Китай, в то же время Кремль будет стремиться выглядеть респектабельно в глазах развивающихся стран, или как их называют политкорректно - стран "третьего мира".

Конечно, Россия будет пытаться делать то, что она делала с 1991 по 2022 год, а именно привязать вопрос ядерного разоружения к другим требованиям. В частности, относительно получения преференций на постсоветском пространстве, ограничения сил и средств НАТО в Европе, особенно на границе с Россией.

Это будет комплексный подход. Россия не просто захочет сократить определенные виды вооружений - она будет пытаться сформировать новую систему международной безопасности.

Хотя именно Россия систематически, начиная с начала вторжения в Грузию в 2008 году, нарушала международные соглашения - от договора об обычных вооруженных силах в Европе до многочисленных других механизмов контроля над вооружениями. Она будет требовать гарантий безопасности, хотя на самом деле в таких гарантиях не нуждается - это оксюморон, ведь Россия уже является крупнейшей ядерной державой, и никто не планирует на нее нападать.

Но в риторике россиян такие гарантии безопасности означают беззащитность Украины и стран Центрально-Восточной Европы, отсутствие американского военного присутствия в Европе, юридические механизмы, которые сохранят привилегированное положение России в Совете Безопасности ООН. Фактически, они хотят вернуть мир к ситуации, когда только постоянные члены Совета Безопасности принимают решение о применении силы другими государствами.

Соответственно, только в таком комплексном подходе РФ может вести переговоры, затягивая их максимально еще до начала?

Дело в том, что подобные переговоры еще с советских времен и уже при современной России продолжались годами. Каждая из сторон имеет собственное понимание угроз и ищет способы комплексного противостояния этим угрозам. Этот вопрос рассматривается в комплексе.

Например, если речь идет об определенных видах вооружений, таких как ракеты с раздельными боевыми частями или оружие определенного радиуса действия, то все эти аспекты будут тщательно анализироваться с точки зрения национальных интересов.

Это нормальная практика и для Соединенных Штатов, и для России, и для Китая. Им нужно найти формулу, которая обеспечит им уверенность в собственной способности уничтожить противника, а также иметь контроль над вооружением - его количеством, состоянием и т.д. Необходимо будет проводить верификацию, что является традиционно длительным процессом. Это точно не вопрос одного года.

Если Россия будет считать, что она уступает больше, чем это ей выгодно, она будет блокировать процесс. Если даже переговоры между Советским Союзом и США, или между США и Российской Федерацией были сложными и затяжными, то привлечение третьего игрока сделает этот процесс еще более сложным. Ведь интересы сторон не совпадают, и каждая страна имеет свое видение механизмов их реализации.

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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