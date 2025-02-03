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В 9 областях введены аварийные отключения света: где будут выключать электроэнергию

Алёна Воронина
3 февраля 2025, 09:25обновлено 3 февраля, 10:28
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Аварийные отключения были введены из-за перегрузки в сети.
В 9 областях введены аварийные отключения света: где будут выключать электроэнергию
В 4 областях введены аварийные отключения света/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • В 9 областях Украины были введены аварийные отключения света
  • Свет будут выключать в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и других областях
  • Отключения ввели из-за перегрузки в сети

В девяти областях Украины были введены аварийные отключения света по указанию "Укрэнерго".

Отключения будут Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично), сообщили в "Укрэнерго".

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Причиной введения отключений называют перегрузки в сети.

"На территории Сумщины введены графики аварийных отключений. По указанию НЭК "Укрэнерго", с 08:30 3 февраля ГАВ в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей. Очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Потребителям" - "Отключение" по Вашему адресу или номеру лицевого счета. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются", - отметили в "Сумыоблэнерго".

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что в области начались отключения с 08:25 понедельника, 3 февраля.

"В области применены ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАВ", - отметили в "Полтаваоблэнерго".

Отключения введены в 9 областях

В "Укрэнерго" сообщили, что отключения света были введены в девяти областях Украины.

"В результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи - утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения ", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали экономно использовать электроэнергию в период с 7:00 до 22:00, а также отметили, что ситуация в энергосистеме может изменяться.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в предыдущий раз отключения света вводились 1 февраля - электроэнергию выключали в семи областях. Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами Укрэнерго ввело аварийные отключения в части областей.

Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным: если будут более сильные морозы, могут снова начаться отключения электроэнергии, отметил директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

Также в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов, отметил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, уже в феврале, все выглядит так, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

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