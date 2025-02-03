"Лезут с разных сторон": оккупанты усиливают давление на Андреевку — DeepState

Оккупанты давят на позиции ВСУ из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка и пытаются проникнуть в село через украинские позиции.

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Российские оккупационные войска усиливают давление на Андреевку / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

Оккупанты усиливают давление на Андреевку

Российскую пехоту отправляют на убой

Российские оккупационные войска концентрируют все больше усилий на захвате Андреевки в Донецкой области. Армия РФ пытается прорваться к селу с нескольких направлений.

Как сообщают 2 февраля аналитики мониторингового канала DeepState, противник осуществляет активное наступление на позиции Сил обороны Украины севернее Андреевки.

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Оккупанты атакуют из районов Славянки и Петропавловки, продвигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

На северо-восточных окраинах Андреевки противник закрепился, и попытки его продвижения заметно активизировались. Основное движение оккупанты осуществляют из Петропавловки, используя накопанные укрепления, пытаясь пробраться вглубь села.

"Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окраинах Андреевки, который некоторые приняли за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления [российской] пехоты на окраинах села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны", - говорится в сообщении.

Андреевка на карте / deepstatemap

Одновременно российская пехота пытается прорваться через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые соединяют его с Андреевкой.

"После первых успешных попыток залезть в Андреевку, [россияне] увидели возможность это развивать поэтому посылают на убой пехоту с задачей – "умри, но дойди". Дополнительно враг сосредотачивает свои усилия на направлении между Улаклами и Дачным, расположенных южнее Андреевки. Это может открыть новые возможности для дальнейшего штурма села", - отмечают DeepState.

Аналитики отмечают, что оборона Андреевки остается сложной из-за ряда проблем, но украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать противника.

Андреевка на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Сейчас на юге Донецкой области армия страны-агрессора России сосредоточила свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что в Донецкой области российские войска могут попытаться устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что ВСУ может потерять юг Донецкой области. Он отметил, что ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки создает угрозу для потери юга Донецкой области.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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