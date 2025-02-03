"Лезут с разных сторон": оккупанты усиливают давление на Андреевку — DeepState

Кратко:
- Оккупанты усиливают давление на Андреевку
- Российскую пехоту отправляют на убой
Российские оккупационные войска концентрируют все больше усилий на захвате Андреевки в Донецкой области. Армия РФ пытается прорваться к селу с нескольких направлений.
Как сообщают 2 февраля аналитики мониторингового канала DeepState, противник осуществляет активное наступление на позиции Сил обороны Украины севернее Андреевки.
Оккупанты атакуют из районов Славянки и Петропавловки, продвигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.
На северо-восточных окраинах Андреевки противник закрепился, и попытки его продвижения заметно активизировались. Основное движение оккупанты осуществляют из Петропавловки, используя накопанные укрепления, пытаясь пробраться вглубь села.
"Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окраинах Андреевки, который некоторые приняли за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления [российской] пехоты на окраинах села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны", - говорится в сообщении.
Одновременно российская пехота пытается прорваться через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые соединяют его с Андреевкой.
"После первых успешных попыток залезть в Андреевку, [россияне] увидели возможность это развивать поэтому посылают на убой пехоту с задачей – "умри, но дойди". Дополнительно враг сосредотачивает свои усилия на направлении между Улаклами и Дачным, расположенных южнее Андреевки. Это может открыть новые возможности для дальнейшего штурма села", - отмечают DeepState.
Аналитики отмечают, что оборона Андреевки остается сложной из-за ряда проблем, но украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать противника.
Ситуация на фронте - последние новости
Сейчас на юге Донецкой области армия страны-агрессора России сосредоточила свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что в Донецкой области российские войска могут попытаться устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.
Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что ВСУ может потерять юг Донецкой области. Он отметил, что ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки создает угрозу для потери юга Донецкой области.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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