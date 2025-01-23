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"В Донецкой области теряем населенные пункты": что происходит с линиями обороны

Юлия Закрепа
23 января 2025, 10:10
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Украинские прифронтовые города стираются, а экономика разрушается, считает депутат Дружковского городского совета.
'В Донецкой области теряем населенные пункты': что происходит с линиями обороны
Какая ситуация в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Довбни:

  • В Донецкой области не занимались созданием линии обороны
  • Город Изюм готовится к обороне

Депутат Дружковского городского совета Николай Довбня считает, что подготовка к обороне в Донецкой области была недостаточной, вместо построения фортификаций власть занималась брусчаткой и цветами.

"Эвакуация гражданского населения из громады была организована местными властями и гражданскими администрациями еще с 2022 года. Люди выезжали. Почти половина жителей Дружковки в 2022 году выехали, а потом вернулись. Поскольку люди просто не смогли найти, где жить и реализовывать свою жизнь. К сожалению, шаги власти не были настолько определенными, чтобы люди могли приспособиться в других регионах", - рассказал Довбня в эфире "Еспресо".

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По словам депутата, если бы линия обороны в Донецкой области была бы лучше подготовлена, то многие люди не эвакуировались и остались бы на украинской земле.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

"В Донецкой области мы теряем один населенный пункт за другим. Человеческие жизни уничтожены здесь. Наши города стираются, а экономика разрушается. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, что делается в нашей стране. Поскольку, все эти покровские розы, брусчатка в Краматорске сейчас неуместны. И никто за это не будет отвечать. Я был с визитом на Харьковщине. Город Изюм готовится к обороне. Строятся фортификации, противотанковые рвы, укрепленные линии обороны, огневые точки и т.д. Все очень серьезно обустраивается. Прошло три года полномасштабного вторжения, неужели не было понятно, что донецкие горы просто неприступны. Для эффективной обороны в Донецкой области достаточно было оборудовать их фортификациями. И никто бы никуда не выезжал. Люди оставались бы на нашей земле", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ заявили о боях за важный населенный пункт возле трех областей. Силы обороны Украины ведут с российскими оккупантами тяжелые бои за населенный пункт Великая Новоселка Донецкой области. Пока риска окружения нет, однако возможны различные сценарии.

Стало известно, что враг может оккупировать еще один населенный пункт. Андрей Смолий сообщил, что по его данным, сейчас все дороги, ведущие к Великой Новоселке, находятся под огневым контролем врага. РФ в ближайшее время может взять полностью под контроль фланги вокруг города.

В ВСУ раскрыли, почему россияне передумали идти "в лоб" на Покровск. Известно, что российские оккупанты изменили тактику наступления на Покровск Донецкой области. Враг пытается обойти город с запада через малые села и лесопосадки, чтобы перекрыть логистику ВСУ.

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