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Нанесет ли РФ ракетный удар по Украине перед инаугурацией Трампа: в ВСУ ответили

Марина Фурман
20 января 2025, 00:08
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Иван Тимочко призвал соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
Нанесет ли РФ ракетный удар по Украине перед инаугурацией Трампа: в ВСУ ответили
Когда РФ может нанести ракетный удар по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Ракетные атаки планируются заранее
  • Гражданские должны быть готовы к любому развитию событий

В последние дни россияне все чаще стали запускать дроны на низких высотах, которые пытаются обойти украинскую систему ПВО, кроме того, враг применяет баллистические ракеты. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Громадського радіо" спрогнозировал, нанесет ли враг ракетный удар по территории нашей страны перед инаугурацией Дональда Трампа.

Иван Тимочко сразу отверг предположение, что Россия попытается привязать массированную атаку по Украине к инаугурации Дональда Трампа.

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Он отметил, что подготовка к ракетным ударам требует тщательной координации и ресурсов, поэтому такие операции всегда планируются заранее и не могут происходить спонтанно.

"Попытаются ли они сделать ракетный удар и привязать к нему как символическую какую-то атаку? Не думаю. Потому что на самом деле ракетные удары, что беспилотниками, планируются заранее. Потому что надо и подготовить ракету, и топливом заправить, авиацию подготовить. И те самые локации выбрать, пути прохода ракет и беспилотников в своих системах противовоздушной обороны выстроить. Поэтому это огромный комплекс мероприятий. Это планируется заранее", - рассказал Тимочко.

В то же время он призвал соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

"Гражданские должны быть готовы. Если есть тревога, не пренебрегать ею, а прятаться. Потому что не знаем, куда враг нацелится, на какой гражданский объект. Это большая угроза", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Россия рано утром в субботу, 18 января, ударила по Киеву. В результате атаки известно о погибших и пострадавших. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены также стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская".

В тот же день оккупанты ударили баллистикой по Запорожью - есть разрушения и пострадавшие. Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще двое женщин и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Главред, произошел массированный удар по Украине. В Воздушных силах рассказали, что РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить две баллистические ракеты - обе на Киевщине. Также было сбито 24 дрона. 14 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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