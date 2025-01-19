РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

Ключевые тезисы Братчука:
- Угроза ракетных ударов по Украине существует постоянно
- Россия может осуществить новую атаку в день инаугурации Дональда Трампа
Угроза ракетных ударов России является постоянной и касается всей территории Украины. Новую атаку враг может осуществить во время инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире КИЕВ24.
По его словам, российские оккупанты пытаются атаковать быстро, поскольку не знают, какие санкции на них наложат или какие объекты могут поразить Силы обороны Украины.
"Враг спешит. И это особенно было продемонстрировано во время ракетной атаки в ночь на 15 января. Все понимаем, что цели были выбраны заранее. Враг спешил потому, что он не знает, что произойдет следующей ночью", - отметил Братчук.
Представитель УДА отметил, что Россия постоянно использует баллистические ракеты для атак по Украине. Братчук также подчеркнул, что россияне постоянно планируют новые атаки, а очередной удар РФ может привязать к важному событию, например инаугурации Трампа.
"Здесь без конспирологии понятно, что все к этому привязано. И собственно этот террор, сделанный для того, чтобы с ним (Путиным - Главред) садились за стол переговоров, чтобы с ним считались", - добавил Братчук.
Ракетная атака 18 января - новости по теме
Напомним, 18 января Россия ударила баллистикой по Киеву. В результате вражеской атаки погибли три человека, еще трое ранены. В Шевченковском районе повреждены окна в жилых домах, а также станция метро "Лукьяновская".
Также 18 января российские захватчики нанесли баллистический удар по Запорожью. В результате атаки 12 человек получили ранения. Удар повредил админздание промышленного объекта, жилые дома и транспорт.
Как сообщал Главред, во время атаки РФ запустила 39 дронов и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили две ракеты на Киевщине и 24 дрона в разных областях.
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Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - спикер главы Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
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