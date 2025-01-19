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РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

Руслана Заклинская
19 января 2025, 00:46
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Новые атаки РФ могут быть привязаны к важным событиям, рассказал Сергей Братчук.
РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату
Когда россияне могут осуществить массированную атаку по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Братчука:

  • Угроза ракетных ударов по Украине существует постоянно
  • Россия может осуществить новую атаку в день инаугурации Дональда Трампа

Угроза ракетных ударов России является постоянной и касается всей территории Украины. Новую атаку враг может осуществить во время инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире КИЕВ24.

По его словам, российские оккупанты пытаются атаковать быстро, поскольку не знают, какие санкции на них наложат или какие объекты могут поразить Силы обороны Украины.

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"Враг спешит. И это особенно было продемонстрировано во время ракетной атаки в ночь на 15 января. Все понимаем, что цели были выбраны заранее. Враг спешил потому, что он не знает, что произойдет следующей ночью", - отметил Братчук.

Представитель УДА отметил, что Россия постоянно использует баллистические ракеты для атак по Украине. Братчук также подчеркнул, что россияне постоянно планируют новые атаки, а очередной удар РФ может привязать к важному событию, например инаугурации Трампа.

"Здесь без конспирологии понятно, что все к этому привязано. И собственно этот террор, сделанный для того, чтобы с ним (Путиным - Главред) садились за стол переговоров, чтобы с ним считались", - добавил Братчук.

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Самолеты, которыми РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Ракетная атака 18 января - новости по теме

Напомним, 18 января Россия ударила баллистикой по Киеву. В результате вражеской атаки погибли три человека, еще трое ранены. В Шевченковском районе повреждены окна в жилых домах, а также станция метро "Лукьяновская".

Также 18 января российские захватчики нанесли баллистический удар по Запорожью. В результате атаки 12 человек получили ранения. Удар повредил админздание промышленного объекта, жилые дома и транспорт.

Как сообщал Главред, во время атаки РФ запустила 39 дронов и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили две ракеты на Киевщине и 24 дрона в разных областях.

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Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - спикер главы Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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