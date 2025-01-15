Когда будет следующий ракетный удар РФ по Украине - прогноз эксперта

Следующий удар России по Украине будет более массированным, чем предыдущий.

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Романенко спрогнозировал, когда будет повторная массированная атака РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы эксперта:

Россияне готовятся нанести массированный удар по Украине

Повторная атака РФ может произойти до 20 января

После ракетного удара, нанесенного россиянами по Украине 15 января, есть вероятность повторной волны атак. Об этом сообщил эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По его словам, следующий удар будет более массированный, чем предыдущий.

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"На мой взгляд, до 20 января, такой критической даты, а может 21 января, россияне еще попытаются сделать массированный удар. Не хочу быть правым, хочу ошибиться в этом. Но, на мой взгляд, они сейчас готовят более тщательный удар и более массированный. Но еще расскажу - очень хочу ошибиться, - заявил Романенко.

Валерий Романенко добавил, что армия РФ привыкла максимально использовать свои возможности для террора украинского населения.

"Если посмотреть на привычки россиян, то они попытаются нанести что-то для того, чтобы если состоятся какие-то переговоры между новым лидером США и Путиным, чтобы у последнего были какие-то аргументы. Перед их встречей или телефонным разговором", - сказал эксперт.

Он отметил, что россияне готовятся к следующему мощному удару, а сегодняшняя атака - это был такой экспромт из-за массированных налетов украинских беспилотников на военные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса РФ.

Российские бомбардировщики / Инфографика: Главред

Ракетный удар РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 15 января в стране-агрессоре РФ с аэродрома "Оленья" Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Россия массированно атаковала Украину, взрывы раздавались в нескольких регионах.

Впоследствии в некоторых областях Украины, по приказу НЭК Укрэнерго, были введены экстренные отключения электроэнергии.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский массированный удар. Он отметил, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря силам ПВО российский сценарий в очередной раз провалился. Он поблагодарил защитников за профессионализм и отметил, что украинская энергосистема работает стабильно.

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Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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