Массированная атака по Украине: удалось ли РФ достичь своих циничных целей

Премьер-министр поблагодарил защитников за профессионализм.

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Шмыгаль отреагировал на удар РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ключевые тезисы:

РФ нанесли удары по территории Украины

Враг целился по критической инфраструктуре

Чтобы остановить Россию, нужно ввести еще больше санкций против агрессора, оружие и системы ПВО

Утром 15 января российские войска нанесли удары по территории Украины с применением крылатых и баллистических ракет. Под прицелом захватчиков была энергетика. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что враг целился по газовой инфраструктуре и критическим объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей.

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"Благодаря силам ПВО российский сценарий в очередной раз провалился. Энергосистема работает стабильно. Спасибо защитникам за профессионализм", - написал премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, чтобы остановить Россию нужны решительные действия: оружие, системы ПВО и жесткие санкции. Также, по его словам, нужно и в дальнейшем давить на Россию, чтобы ослабить ее возможности вести войну.

Российские бомбардировщики / Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 15 января в стране-агрессоре РФ с аэродрома "Оленья" Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Взрывы были слышны в Черкассах. Позже все крылатые ракеты переместились из центра в западные области. Впоследствии в нескольких областях Украины, по приказу НЭК Укрэнерго, были введены экстренные отключения электроэнергии.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский массированный удар. Он отметил, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей. В ведомстве добавили, что противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения объектов.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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