'Хорошо поработали': Зеленский отреагировал на громкие задержания и ракетный удар

Украина работает над усилением ПВО и дальнобойными возможностями для защиты и противодействия врагу, рассказал президент.

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Зеленский анонсировал новые санкции СНБО против предателей / Коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента Украины, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Украинские правоохранители сегодня хорошо поработали в борьбе с предателями

СНБО готовит новые санкции, указ появится 19 января

Украина работает над увеличением систем ПВО для противодействия баллистическим ракетам

Украинские правоохранители хорошо поработали в борьбе с предателями и схемами, которые вредят государству. Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новые санкции против лиц, которые действуют во вред стране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня также очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ. Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО - завтра будет указ", - заявил глава государства.

видео дня

Зеленский также рассказал о последствиях российской атаки по Киеву, Запорожью и Харьковской области. Президент поблагодарил врачей, спасателей ГСЧС, работников коммунальных служб и полиции, которые самоотверженно работают на местах ударов.

"Сегодня после ракетного удара по Киеву весь день продолжался разбор завалов. Только под вечер завершили. Продолжаются работы в Запорожье - ищут человека под завалами. Сейчас спасатели работают на месте ракетного удара по Харьковской области. Всем, кто пострадал от этих ударов, оказывается необходимая помощь... К сожалению, были забраны жизни этими ракетами. И в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодняшние удары по городам Россия нанесла баллистикой, поэтому Украина работает над увеличением систем ПВО, которые способны сбивать этот тип ракет. Также ведется работа над тем, чтобы украинская армия могла эффективно действовать против пусковых установок врага, в частности на территории России.

"Я благодарен всем партнерам, которые поддерживают нас в этом. Наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни. Я благодарю всех наших воинов Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, которые для нас, для всех украинцев, обеспечивают необходимую дальнобойность, в том числе и нашими собственными силами. Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой - вполне справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам - на российские военные объекты", - добавил он.

Новости Украины - ракетный удар и задержания

Напомним, утром 18 января РФ нанесла удары по Киеву и Запорожью. В Киеве погибли три человека, одну из станций метро охватил огонь. От баллистического удара в Запорожье пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии, другие - в среднем.

Также в Киеве задержали директора департамента одного из ведущих украинских банков за финансирование российской армии, сообщает СБУ. У него изъяли паспорт РФ, рубли и технику с доказательствами. Задержанного держат под стражей, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал Главред, ГБР разоблачило народного депутата Константина Бондарева ("Батькивщина") в схеме незаконного выезда мужчин за границу под видом "водителей". С июля 2022 года он подавал фиктивные письма в пограничную службу и помог 18 мужчинам покинуть Украину, трое из них не вернулись.

Кроме этого, СБУ собрала доказательства антиукраинской деятельности экс-ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица). После начала войны он распространял кремлевские нарративы на своем YouTube-канале, приглашая пророссийских экспертов. Ему и еще одному прокремлевскому блогеру сообщено о подозрении по ст. 436-2 УКУ.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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