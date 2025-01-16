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"Есть тайная часть": Зеленский раскрыл новые детали о соглашении с Британией

Руслана Заклинская
16 января 2025, 21:31
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Стороннее соглашение с Британией имеет тайную часть, которая направлена на усиление устойчивости Украины, рассказал президент Украины.
'Есть тайная часть': Зеленский раскрыл новые детали о соглашении с Британией
Стороннее соглашение с Британией имеет тайную часть / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главные тезисы Зеленского:

  • Столетнее соглашение с Британией открывает новый формат партнерства
  • В 2025 году Великобритания предоставит $6,6 млрд помощи
  • Соглашение содержит секретную часть, которая придаст Украине устойчивости

Столетнее соглашение между Украиной и Британией открывает новую страницу в отношениях двух стран, которые сейчас являются самыми тесными. В 2025 году Великобритания предоставит Украине 6,6 миллиарда долларов военной помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Визит Премьер-министра Великобритании, подписание столетнего соглашения. Это принципиально новый формат отношений. Наиболее близкие отношения сейчас между Украиной и Британией, и некоторые вещи, которые мы включили в столетнее соглашение с Британией, точно можно делать также с другими государствами, развивая наши партнерства. Больше оборонного взаимодействия, безопасности", - сказал глава государства.

видео дня

По его словам, Британия в этом году предоставит военную помощь на сумму $6,6 млрд. Из них более трех миллиардов долларов предусмотрены как ежегодная обязательная поддержка, которая будет предоставляться "столько, сколько будет нужно".

Зеленский отметил, что соглашение также охватывает экономическое, технологическое и образовательное партнерство - развитие украинских школ и университетов вместе с британскими.

"Есть также и закрытая, тайная часть соглашения. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости, возможностей развиваться", - добавил президент.

Кроме этого, Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании встретился с производителями украинских дронов. Президент отметил, что Украина является лучшим местом для их производства, что делает процесс более эффективным.

"Это именно то оружие, которое сейчас производят в Украине и выгоднее производить именно здесь, чем где-либо в Европе. И мы постоянно делаем наши дроны более эффективными. Будет больше инвестиций и от партнеров - в производство украинских дронов. Этот год должен быть рекордным по объемам наших дронов", - заявил он.

Визит премьер-министра Британии - главное

Как сообщал Главред, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве обсуждались перспективы участия британских военных в миротворческих миссиях после завершения войны.

Главным событием визита стало подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Документ предусматривает углубление сотрудничества в оборонной, экономической, энергетической и инновационной сферах.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что Украина должна иметь сильную позицию для переговоров с Россией. Для этого нужны мощное вооружение, четкие гарантии безопасности (включая вступление в ЕС и НАТО), а также быстрые решения по замороженным российским активам. Стармер поддержал идею "мира через силу".

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Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

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Британия Владимир Зеленский британская разведка Кир Стармер
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