Прекращение огня в Украине: Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией

Прямой диалог с Россией сейчас не в интересах Украины.

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Зеленский категоричен в вопросе ведения переговоров с РФ за спиной партнеров / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что заявил Зеленский:

У Украины нет прямого диалога с Россией

Киев не готов рисковать союзом между партнерами

Есть шансы закончить войну в Украине в этом году

Украина не ведет за кулисами никаких разговоров со страной-агрессором Россией о введении режима прекращения огня, или каких-либо мирных соглашений. Об этом в интервью польским СМИ рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Для меня очень важно сохранить союз между партнерами, без того в Европейском Союзе достаточно уже в кавычках друзей. Есть те, которые делают все, чтобы найти какую-то приверженность к России или сбалансировать - найти свое место между Украиной и Россией, а не быть на стороне правды, на стороне Украины", - подчеркнул президент.

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Зеленский при этом подчеркнул, что какие-либо договоренности с россиянами не могут строиться без Киева и Украина против диалога других стран с РФ без ее ведома, ведь все союзники должны быть в одном информационном поле.

"Мы считаем, что, безусловно, дипломатично можно закончить эту войну, мы на этой стороне, потому что в дипломатии всегда меньше жертв и меньше времени... Для этого нужно желание. И даже если один партнер этого не хочет (Россия – Главред), можно пользоваться формулой, которую мы говорим – мир через силу", – добавил он.

Формула мира / Инфографика: Главред

Но партнеры не дожали Россию, чтобы та согласилась идти на диалог, а Украина еще не получила гарантий безопасности. Если этого не произойдет, РФ получит возможность осуществить повторную агрессию, при этом не только против Украины, но и европейских государств.

При этом Зеленский считает, что закончить войну в Украине можно в этом году. По его словам, способствовать этому может новоизбранный президент США Дональд Трамп, очень желающий закончить войну.

"Он способный лидер, чтобы давить на Россию и заставить Путина к дипломатии. У нас есть шансы завершить конфликт в этом году", - убежден глава государства.

Путин больше всего боится Америку и Китай, ведь их возможности значительно превышают российские. В то же время, Европа также может стать равной или даже сильнее РФ, если будет объединена.

Переговоры с Россией об окончании войны – что известно

Напомним, СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена хочет использовать замороженные российские активы как рычаг давления на Кремль. Чиновники якобы убеждают европейских партнеров поддержать вывод около 300 млрд российских активов на новый депозитный счет и сделать их переговорным аргументом в пользу Украины.

Накануне Главред писал, что кандидат Трампа на должность государственного секретаря Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине должно быть официальной политикой США. Для достижения мира обе стороны должны пойти на "уступки".

Ранее также сообщалось, что Кремль во время переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом потребует скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО и обретения нашей страной статуса нейтрального государства с ограниченной армией.

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Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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