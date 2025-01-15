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Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюанс

Руслана Заклинская
15 января 2025, 16:33
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Украина может выиграть от прекращения огня, считает заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.
Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюанс
РФ хочет перемирия, но не мира / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, Сухопутные войска ВСУ

Готовые тезисы Ягуна:

  • Россия очень хочет прекращения огня, поскольку ей нужна передышка
  • Сейчас переговоры Москве невыгодны
  • Украина также может получить выгоду от временного прекращения огня

Россия стремится к прекращению огня, поскольку ей необходима оперативная пауза. В то же время Москва не заинтересована в переговорах, ведь не достигла желаемых целей на поле боя. Об этом во время чата на Главреде рассказал заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Переговоры Москве невыгодны сейчас, потому что будут предусматривать закрепление реалий на земле, то есть захваченные территории останутся за каждой из сторон. Правда, непонятно, что россияне будут делать с захваченной территорией, потому что она им просто не нужна в том виде, в котором она есть. Это будет просто выкачиванием денег из российского бюджета", - отметил генерал-майор запаса.

Ягун считает, что России территории на самом деле не нужны, ведь содержание этих земель станет серьезной нагрузкой на бюджет. Однако такая ситуация выгодна коррупционерам, которые смогут списывать огромные суммы под видом "восстановления" территорий.

По его словам, Украина также может выиграть от временного прекращения огня, поскольку получит время для ротации военных, перегруппировки сил, решения проблем с логистикой и уточнения оборонительных позиций. Ягун отметил, что передышка будет полезной обеим сторонам.

"А переговоры и соглашения - это другое дело. Как человек, который имеет юридическое образование, я не понимаю, каким может быть соглашение при нынешних обстоятельствах. Мирное соглашение мы не можем подписать. А что тогда? Восстановить Договор о дружбе и сотрудничестве? Или вспомнить закон об Азовском море, которое Россия сделала своим внутренним и радуется этому?" - добавил заместитель председателя СБУ.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Режим прекращения огня в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сравнил возможный сценарий войны в Украине с корейским, где роль сдерживающего фактора выполняют американские силы. Он отметил, что прекращение огня возможно из-за паритета сил и осознания сторонами бессмысленности боевых действий.

Также депутат Бундестага Михаэль Рот считает, что до прекращения огня в Украине еще далеко, поскольку президент РФ Владимир Путин не демонстрирует готовности к серьезным переговорам. По его словам, без международных гарантий безопасности Украина рискует снова столкнуться с агрессией РФ.

Кроме этого, Путин не будет придерживаться режима прекращения огня при правлении Дональда Трампа, считает экс-посол Украины Олег Шамшур. Он отметил, что РФ возобновит агрессию, когда посчитает условия благоприятными.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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