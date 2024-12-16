Режим прекращения огня в Украине: эксперт раскрыл неожиданный сценарий событий

Владимир Горбач спрогнозировал, когда может начаться прекращение огня на войне в Украине.

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Когда в Украине может начаться режим прекращения огня / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, Главред

Главные тезисы Горбача:

Когда в Украине начнется режим прекращения огня

Разместят ли миротворцев на линии разграничения

В интервью Главреду исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал о сравнении войны с корейским сценарием, где роль миротворцев играют американские силы. Горбач также рассказал о режиме прекращения огня и каким образом тогда возможно контролировать процесс, чтобы не повторилась ситуация 2014 года.

Горбач пояснил, что в 2014 году ОБСЕ это контролировало, у них была специальная миссия. Прекращение огня может произойти, опять же, из-за паритета сил сторон и осознания бессмысленности дальнейших боевых действий.

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"Что касается миротворцев, повторюсь: их размещение на территории Украины, на линии разграничения, маловероятно. Это слишком рискованно для самих миротворцев. Даже если такую попытку предпримут, она, скорее всего, потерпит крах. Однако размещение военных контингентов западных стран или стран-членов НАТО на территории Украины возможно, но не на линии разграничения. Это может быть западная, центральная часть Украины или любая территория, не оккупированная Российской Федерацией", - добавил эксперт.

Эксперт также добавил, что это похоже на модель размещения контингентов НАТО в странах Балтии, Польше или Румынии. Их присутствие создает эффект сдерживания: если Россия обстреливает эти силы, то фактически начинает войну против НАТО, а не наоборот. Ответственность перекладывается на Россию.

"Это смелый шаг, но пока западные партнеры не проявляют такого уровня решимости. Например, президент Макрон начинал говорить об этом, но его очень быстро затюкали. Этот вариант мог бы стимулировать прекращение огня и уменьшение эскалации, в частности, как минимум, обстрелов тыловых районов Украины, а впоследствии - уменьшить интенсивность боев на линии фронта", - добавил Горбач.

Так называемые корейский или немецкий сценарии, не подходят для Украины типологически. В Корее есть два государства, два правительства, два режима, две столицы, две армии. В Германии в свое время также было два государства, две столицы, а даже Берлин был разделен на две части.

"В нашем случае Россия оккупирует территорию Украины, не создавая никакой "второй Украины" - ни южной, ни восточной, ни какой-либо другой. Поэтому эти примеры для Украины не являются показательными. В Корее это была межкорейская война с элементами внешней интервенции (Китай, СССР, США), а в Германии - оккупация, где страну разделили на две части", - пояснил Горбач.

В Украине ситуация другая, ведь это классический случай нападения одного государства на другое с включением оккупированных территорий в состав Российской Федерации, а не созданием нового государства.

"Относительно разграничительной линии: в Корее есть демилитаризованная зона вдоль 38-й параллели. Условно, нечто подобное можно было бы представить в Украине - линию разграничения определенной ширины и длины. Но надо помнить, что в Корее нет миротворцев, есть американские базы, которые сдерживают нападение Северной Кореи. Миротворцы ООН, например, есть на Кипре, где разграничивают греческую и турецкую части острова. Они находятся там с 1975 года, то есть почти 50 лет, без всякого прогресса в урегулировании конфликта, но и без военных действий. Но сколько того Кипра, и сколько там линии разграничения? Несколько сотен километров. А у нас, повторюсь, 1200 км границы", - рассказал эксперт.

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине. В течение 14 и 15 декабря в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

Павел Лакийчук сообщил, что ВСУ оказались в сложной ситуации на фронте. Стало известно, что подразделения Сил обороны должны были отходить с позиций возле Успеновки еще несколько дней назад, сейчас же им придется отступать через серую зону. Ситуация на Кураховском направлении очень сложная.

У ВСУ успех на Харьковщине, ведь Силам обороны Украины удалось выбить противника к югу от Глушковки. Как отмечается в сообщении, эту информацию также подтвердил украинский командир БпАК "Ахиллес".

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