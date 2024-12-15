Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

Силам обороны отрезан отход из города.

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Ситуация на Кураховском направлении / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

ВСУ нужно было отходить с позиций возле Успеновки еще несколько дней назад

Ситуация на Кураховском направлении очень сложная

Оккупанты перебрасывают свои силы на юг от Покровска

Подразделения Сил обороны должны были отходить с позиций возле Успеновки еще несколько дней назад, сейчас же им придется отступать через серую зону. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, передает "Эспрессо".

По его словам, ситуация на Кураховском направлении очень сложная.

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"К северу от Курахово россиянам удалось продвинуться за дамбу водохранилища и теперь Силам обороны отрезан отход из города. Остается только маршрут на запад", - подчеркнул он.

По его информации, в самом Курахово уже продолжаются уличные бои. Противник постепенно продвигается. В частности, оккупанты уже начали перебрасывать резервы с Кураховского направления в Покровск.

"К югу от Курахово в районе Успеновки, где враг сформировал мешок и часть наших подразделений попала в очень составную ситуацию. Сейчас есть информация, что части наших сил удалось объединиться с основными. Однако, ситуация остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону. Если бы среагировали на эту ситуацию раньше, то думаю, что наши подразделения не оказались бы в таком положении. Еще 2-3 дня назад это было бы сделать проще", - подчеркнул эксперт.

Лакийчук также добавил, что если сопоставлять количество боевых столкновений на Кураховском и Покровском направлении, то четко видно, что россияне, вероятно, решили, что в Курахово и населенных пунктах вокруг города они уже свои задачи выполнили. Поэтому они перебрасывают свои силы на юг от Покровска.

Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, украинскими защитниками выбиты части российских оккупационных сил из Колесниковского леса в Харьковской области. В частности, ВСУ удалось выбить противника южнее Глушковки.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что на Северном направлении украинские защитники отбили массированный штурм оккупантов, в результате уничтожены десятки россиян.

Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток прорваться в Покровск. Сейчас боев в городе и его окрестностях нет. Однако это направление остается одним из самых горячих.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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