ВСУ вынуждены отступать: в Генштабе раскрыли детали операции на Курщине – СМИ

Противник начал подтягивать ресурсы и пытаться восстановить контроль над Курской областью.

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ВСУ продолжают операцию в Курской области / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

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ВСУ сократили площадь контролируемых территорий в Курской области

Курская операция сорвала операцию РФ по захвату Запорожья

Украина сократила площадь территорий в Курской области, контролируемой Вооруженными силами.

Об этом изданию Liga.net рассказал собеседник в командовании Генерального штаба ВСУ.

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Отмечается, что максимальная площадь территорий, которые Силы обороны контролировали за время Курской операции, превышала 1300 квадратных километров, сейчас они контролируют около 800 км кв.

По словам источника в Генштабе ВСУ, после того как противник начал подтягивать ресурсы и пытаться восстановить контроль над Курской областью, украинские защитники были вынуждены отступать, чтобы сохранить личный состав.

Также он сообщил, что Курская операция украинских сил сорвала российскую стратегическую операцию по захвату Запорожья, поскольку оккупантам пришлось перебрасывать подразделения с юга Украины.

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Ранее сообщалось, что ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов. Тяжелые бои шли к западу от основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина отказалась от захвата Курской АЭС. Силы обороны могли бы решить вопрос Курской атомной электростанции, но не стали этого делать, сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября. Пока неизвестно, сколько именно северокорейских солдат там появится. Ожидается, что в целом в РФ появится 12 тысяч солдат, включая элитные подразделения спецопераций.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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