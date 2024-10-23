Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

Северокорейские солдаты должны пополнить силы РФ, чтобы противодействовать Силам обороны Украины в Курской области РФ.

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23 октября корейские солдаты появятся в Курской области / Коллаж: Главред, фото: KCNA, скриншот из видео

Первые военные КНДР прибудут в Курскую область уже 23 октября 2024 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

Северокорейские солдаты должны пополнить силы РФ, чтобы противодействовать Силам обороны Украины в Курской области РФ.

"Первые подразделения мы ждем завтра (23 октября - ред.) на Курском направлении", - заявил Кирилл Буданов.

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Пока неизвестно, сколько именно северокорейских солдат там появится. Ожидается, что в целом в РФ появится 12 тысяч солдат, включая элитные подразделения спецопераций.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что КНДР включается в войну в Украине. Согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

После этого сообщалось, что РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке. В России готовят северокорейских военных, чтобы перебросить их на приграничные территории возле Украины и провести ротацию оккупационных войск.

В BILD отметили, что Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Украину элитное спецподразделение, которое считается одним из самых жестоких в мире. Эти гвардейцы охраняли отца диктатора. Но пока что это больше предположение самих журналистов.

Также сообщалось, что Южная Корея созвала Совбез - готовится передать Украине наступательное оружие. СМИ предполагали, что Сеул может пересмотреть свою помощь Украине. До этого Южная Корея воздерживалась от отправки летального вооружения.

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