КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

Эксперты предполагали, что северокорейские солдаты будут выполнять вместо российских оккупантов "черную" работу.

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Войска КНДР уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео SPRAVDI, Главред

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Группа летчиков истребителей появилась в России в сентябре

У России - острая нехватка пилотов

Северная Корея могла отправить России в поддержку боевых действий против Украины также своих пилотов истребителей, пишет издание Newsweek со ссылкой на южнокорейского высокопоставленного чиновника.

По данным Сеула, в сентябре Пхеньян отправил во Владивосток группу пилотов, обученных на советских истребителях. Это произошло перед первым развертыванием войск КНДР 8 октября.

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"Это может быть связано с обучением на российских боевых самолетах, которые были поставлены Северной Корее. Нельзя исключать, что РФ, которая страдала от нехватки летчиков, могла сделать запрос Пхеньяну на этих специалистов", - говорится в публикации.

Если слухи подтвердятся, Россия станет первым "иностранным фронтом" для боевых пилотов КНДР со времен войны во Вьетнаме. Их также задействовали в Сирии, Египте во время войны Судного дня 1973 года.

КНДР в Украине - последние новости

В октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

И хотя Запад до сих пор "не увидел" развертывания сил КНДР, но на угрозу отреагировала Южная Корея. 22 октября власти страны пообещали принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

Армия КНДР - подробности / Инфографика: Главред

КНДР все отрицает, называя разведывательные данные "нелепыми слухами".

Спутники Южной Кореи обнаружили переброску в Россию 1500 солдат в сентябре, а также четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток. Кроме этого, стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов.

Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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