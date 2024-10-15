Появилась вялая реакция Белого дома на участие войск КНДР в войне против Украины

США "обеспокоены" сообщениями о переброске северокорейских солдат на войну против Украины, цитирует Reuters слова спикера Белого дома Шона Саветта.
В своем заявлении Севетт сказал, что если участие войск КНДР в войне против Украины окажется правдой, это будет означать усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.
"Такой шаг также будет означать новый уровень отчаяния для России, поскольку она будет продолжать нести потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", - ответил представитель Администрации Байдена.
Войска КНДР в Украине - главное
14 октября на заседании Ставки Верховного главнокомандующего был доклад разведок о фактическом включении в войну Северной Кореи, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства уточнил, что согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.
Впрочем, привлечение военнослужащих из Северной Кореи в армии страны-агрессора России, похоже, не увенчалось успехом. По данным разведки, уже 18 военных из КНДР сбежали с позиций вблизи границы с Украиной в Брянской и Курской областях.
Лейтенант, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предположил, что РФ может использовать военных КНДР для охраны российской границы. Таким образом, российский диктатор Владимир Путин убережет своих оккупантов от попадания в плен и бросит вперед корейцев.
В свою очередь, директор волонтерского фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут не исключил, что военная помощь Северной Кореи может привести к прорыву врага на одном из участков фронта.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
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