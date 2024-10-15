"20 тысяч личного состава с танками": прогноз вероятности переброски войск из КНДР

Солдаты из КНДР могут заменить российских военных на временно оккупированных территориях, говорит Александр Коваленко.

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Александр Коваленко прокомментировал вероятность переброски военных из КНДР / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Chickenonline, скриншот

Скорее всего, военные из КНДР, которых перебросят в зону боевых действий, будут находится в тылу РФ, или на территории временно оккупированного Крыма, заявил обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

Как подчеркнул он в комментарии ресурсу "Труха", из Северной Кореи приедут специалисты, которые будут заниматься разминированием и сооружением фортификаций. Он считает маловероятным, что из КНДР прибудут тысячи артиллеристов, или мотострелковые бригады.

"Разве хоть одна из OSINT-групп, или мониторинговых групп, которая наблюдает за поставками из Северной Кореи в Россию боеприпасов за последнее время фиксировали передвижения 10-15-20 тысяч личного состава с танками, артиллерией? Нет", — пояснил он.

Он напомнил, что каждый месяц россияне теряют около 35 тысяч личного состава, а мобилизует РФ до 40 тысяч, при этом за счет раненых восстанавливают 25-30% потерь. Поэтому даже 10 тысяч северокорейских военных не решат проблему оккупантов.

Эксперт не исключает, что солдаты из КНДР могут заменить российских военных на временно оккупированных территориях, например, в Крыму, или на юге Украины, где они могли бы выполнять функции военной полиции.

Коваленко добавил, что штурмовиками северокорейцы скорее всего не будут, потому что в этих подразделениях важна коммуникация, а солдаты КНДР, вероятно, знают только свой язык.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Ранее эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

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