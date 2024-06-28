О чем Путин попросил Ким Чен Ына: Жданов раскрыл детали

У Северной Кореи есть и свои интересы в соглашении о стратегическом партнерстве с РФ.

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Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

По словам Жданова, договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР охватывает широкий спектр вопросов, однако основная задача Москвы состоит в получении боеприпасов.

"России нужны боеприпасы и комплектующие для производства вооружений, и она надеется на их получение от Северной Кореи", - сказал эксперт в интервью Главреду.

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У Северной Кореи есть и свои интересы в этом соглашении с РФ.

"Ким Чен Ын не так прост, он рассчитывает на то, что Москва передаст Пхеньяну ракетные и космические технологии. Сейчас задача КНДР №1 – создание спутниковой разведывательной системы, которая смогла бы обеспечить разведку и сопровождение полета баллистических ракет на территорию Соединенных Штатов Америки", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Визит Путина в КНДР

18 июня глава страны-оккупанта Владимир Путин приехал с визитом в Северную Корею.

Делегации государств провели полуторачасовые переговоры. После этого состоялась личная встреча диктаторов. Российские СМИ опубликовали главные тезисы первых заявлений Путина и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын выразил полную поддержку войны России в Украине и заявил о важности "стратегического баланса в мире".

20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

В Белом доме заявили, что страна-агрессор Россия пытается собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, с Китаем.

Ранее стало известно, что Северная Корея переправила в Россию контейнеры, которые могут вмещать почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Москва также получила десятки баллистических ракет и передает Пхеньяну технологии для спутников, танков и самолетов.

Южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил, что уже в июле 2024 года Северная Корея отправит крупномасштабные военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области.

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