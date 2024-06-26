УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов

Андрей Ганжа
26 июня 2024, 12:00
129
Китай может перейти к прямым поставкам вооружений России, у Пекина свои планы на нее в рамках борьбы за новое мироустройство, считает Олег Жданов.
Жданов, танк K2 ЮК
Южная Корея способна включить для Украины военный конвейер, у Сеула все свое – от танков до боеприпасов, – Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Подписание кремлевским президентом Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном договора о стратегическом партнерстве стало заметным событием на международной политической арене. Страны, которые угрожают своим соседям нападением, договорились о взаимной защите и сотрудничестве по ряду вопросов. В ответ США заявили, что обязуются защищать Южную Корею и Японию и осудили пакт диктаторов. Сеул допустил запуск прямых поставок вооружений Украине. Союзники призвали КНДР прекратить провокации и вернуться к переговорам. Ким Чен Ын ответил запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря, которая где-то упала в воду, а Путин продолжил просительное турне и отправился в Конго.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, зачем Путин ездил к Ким Чен Ыну в КНДР, объяснил, как Южная Корея могла бы усилить военные возможности Украины, назвал причину, из-за которой Китай может пойти на прямые поставки вооружений России, и оценил сценарий возможного военного противостояния США и Китая в битве за Тайвань.

Глава РФ Владимир Путин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Как вы оцениваете документ? Ключевая цель соглашения – решение вопроса России с боеприпасами, или это реальное намерение Москвы и Пхеньяна построить широкое сотрудничество?

видео дня

Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР охватывает широкий спектр вопросов, однако основная задача Москвы состоит все-таки в получении боеприпасов. России нужны боеприпасы и комплектующие для производства вооружений, и она надеется на их получение от Северной Кореи.

Однако свои интересы в этом соглашении и у Северной Кореи. Ким Чен Ын не так прост, он рассчитывает на то, что Москва передаст Пхеньяну ракетные и космические технологии. Сейчас задача КНДР №1 – создание спутниковой разведывательной системы, которая смогла бы обеспечить разведку и сопровождение полета баллистических ракет на территорию Соединенных Штатов Америки.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын рассчитывает получить от России ракетные и космические технологии, считает Олег Жданов / Скриншот YouTube

Как вы думаете, возможно ли обострение ситуации на Корейском полуострове после подписания Россией и КНДР договора о стратегическом партнерстве?

Я думаю, что обострения на Корейском полуострове не будет. Ким Чен Ын, в отличие от Путина, более прагматичный человек. Северокорейский руководитель машет ядерной дубиной и пугает всех войной, но он понимает реальную ситуацию.

Здесь на опережение сыграли США. Совместно с Австралией и Британией они создали военный союз AUKUS. И если Северная Корея нападет на Южную, Россия ничем не сможет помочь Пхеньяну, ведь в договоре РФ и КНДР написано, что помощь предоставляется только в случае агрессии против одной из стран-подписантов. Когда подписант сам развязывает агрессию, поддержка договором не предусмотрена. А вот Сеул поддержит весь AUKUS, включая Соединенные Штаты, а также Японию и Канаду, которые собираются присоединиться к альянсу.

Соглашение подразумевает развитие сотрудничества конкретно РФ и КНДР, или за документом просматривается след Китая, который, при помощи такого договора, решил скрыто усилить военную поддержку России?

Вполне возможно, что это так. Потому что Китаю выгодно держать Россию на плаву. Пока Россия на плаву и идет война, у Китая есть определенные преференции в рамках переговорного процесса с США – как по Тайваню, так и по множеству других вопросов американо-китайских отношений.

В последнее время Китай пытается продвинуть повестку заморозки войны России против Украины. Удастся ли Пекину реализовать такие планы?

Нет, у Китая ничего не получится. Дело в том, что Запад уже принял окончательную и бесповоротную позицию, согласно которой принципы соблюдения суверенитета и территориальной целостности стран, что подразумевает нерушимость границ, являются основой безопасности в мире. И если мы уступим хотя бы сантиметр нашей земли, речь пойдет уже о проигрыше США и Запада в целом.

Даже Байден сменил свою риторику: если раньше он говорил, что главная задача – не дать Украине потерпеть поражение, то в своих последних заявлениях он говорит, что Киев должен одержать победу.

Южная Корея осудила соглашение России и КНДР. В Сеуле заявили, что могут поставить Украине вооружения в том случае, если Москва передаст Пхеньяну высокоточное оружие. Такое заявление – лишь политическая риторика, или Сеул действительно способен передать Киеву вооружения?

Это абсолютно реальный сценарий. Южная Корея входит в пятерку стран-экспортеров оружия. Если бы Сеул захотел, то вооружил бы нас даже без решения Соединенных Штатов. Россия действительно испугалась такого развития событий, и именно поэтому Путин назвал возможные поставки вооружений Киеву "большой ошибкой", которая, по его словам, будет иметь для Сеула далеко идущие последствия.

Южная Корея может одеть, обуть и вооружить нашу армию. Государство производит собственные танки, боевые самолеты и артиллерийские боеприпасы. Причем по производству боеприпасов страна занимает лидирующие позиции в мире.

1719379322-6881.jpg
Польша закупила у Южной Кореи танки K2 Black Panther - Жданов / ua.depositphotos.com

К примеру, Польша, которая формирует танковую дивизию в составе своего Народного войска, закупает не американские Abrams, а южнокорейские K2 Black Panther. Также Варшава покупает у Сеула самоходные артиллерийские установки K9 Thunder.

Южная Корея обладает настолько серьезным военным производством, что даже сухогруз объемом в 100 тысяч тонн она строит за 18 месяцев. И если Сеул включит свой конвейер и решится на прямые поставки Украине, то нас просто завалят вооружениями.

Примечательно, что США уже выкупали у Южной Кореи боеприпасы и некоторые образцы вооружений для Украины, поскольку до последнего времени Сеул не рассматривал возможность прямых поставок боеприпасов и в целом военной помощи Киеву.

Отношения Украины и Китая после начала полномасштабной войны с Россией не складываются. Диалог наладить не удается. Возможно, следует переключиться на сотрудничество с такими передовыми странами, как Южная Корея и Япония?

Конечно, нам лучше сотрудничать с Южной Кореей и Японией, чем с Китаем, который фактически придерживается пророссийской позиции. Не стоит верить и обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина о том, что он не собирается поставлять вооружения России. Побудить Китай прекратить поддержку России – нереальная задача, поскольку Пекин будет держать ее на плаву столько, сколько сможет. Вплоть до прямых поставок вооружений Москве, на что, я думаю, Китай вполне способен. Протяженность границы КНР и РФ составляет более 4 тысяч километров, никто и знать не будет о таких поставках. Разве что спутниковые разведки западных стран отследят эшелоны, которые перебрасываются через границы.

Причем мы можем предложить Японии и Южной Корее взаимовыгодное сотрудничество. К примеру, у них нет своего сырья – полезных ископаемых очень мало. А у нас есть практически все виды полезных ископаемых. И здесь мы могли бы налаживать отношения.

Южная Корея
Украине есть, что предложить Южной Корее - Жданов / ua.depositphotos.com

Украина способна открыть Южной Корее и Японии окно в Европу, ведь у нас расширенное партнерство с Евросоюзом. Сегодня мы пытаемся открыть страну для иностранных инвестиций. На данный момент, конечно, в приоритете предприятия военно-промышленного комплекса: компании из Франции, Германии, Британии и Турции уже к нам заходят. Так почему бы не пригласить в Украину и Японию с Южной Кореей? Они могут открыть здесь свои производства, причем не обязательно в сфере ВПК.

Вы сказали, что Китай может решиться на прямые поставки вооружений России. Получается, Пекин однажды перестанет опасаться санкций со стороны Запада?

А кто сможет проверить эти поставки? Китай сейчас опасается западных санкций по двум причинам. Во-первых, Пекин не может отвязаться от доллара. Во-вторых, 35% ВВП Китая – это американский рынок. Для сравнения, доля России в китайском ВВП составляет лишь 1%. Этим и продиктованы такие опасения.

Однако если Китай и Россия перейдут на прямой расчет по схеме юань-рубль, как уже неоднократно Путин предлагал Пекину, тогда санкции китайские банки не достанут. Появятся два-три банка, которые будут торговать по кросс-курсу рубль-юань, и никаких санкций. Поскольку такие операции будут считаться внутренним расчетом.

И, к слову, Путин уже год продвигает идею, согласно которой страны БРИКС могли бы отказаться от доллара и ввести собственную валюту. Чтобы не зависеть от санкций.

В чем сейчас глобальный замысел Китая?

Китай хочет установления биполярного мира. Осенью позапрошлого года Си Цзиньпин на партийном съезде Коммунистической партии Китая в ходе своего переутверждения председателем партии четко и ясно сказал, что Китаю нужен биполярный мир, в котором правят США и Китай. И Россия в эту концепцию совершенно не вписывается. Здесь она играет роль сырьевого придатка, который понадобится для реализации целей Китая.

Путин, Си Цзиньпин
Китай видит Россию в качестве сырьевого придатка, полагает Олег Жданов / ua.depositphotos.com

А какие могут быть последствия для Китая, если Пекин таки нападет на Тайвань?

Ситуация, связанная с Тайванем, серьезно завязана на экономику, поэтому в случае дестабилизации обстановки США способны вводить любые санкции. Какими неприятными могут быть санкции, Китай может ощутить уже сейчас, когда Европа надавила на Пекин повышением пошлины на китайские товары, которые заходят в европейские страны. Китаю от этого очень больно, и Си Цзиньпинь уже не раз допускал резкие высказывания в адрес Европы с обвинениями в неправильной политике. Но Си пока держится и не сдается.

Кроме того, у Китая есть одна большая проблема. Она может обостриться в любой момент, и Пекин в очередной раз столкнется с препятствиями. Речь идет о перепроизводстве: если закрывается любой рынок, куда идет китайский экспорт, то государство погрязнет в собственных товарах.

Один из таких примеров – кризис в строительной отрасли. Чтобы предотвратить ипотечный коллапс, Китай выкупил у застройщиков все непроданные квартиры и не допустил банкротства. Пока у государства есть деньги, такие меры могут предприниматься. Но ведь потом ресурса может не быть. И что делать государству с такими квартирами – большой вопрос.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин ругает Европу из-за экономического давления на Китай, отметил Олег Жданов / ua.depositphotos.com

Как будет выглядеть возможная война Китая и США в случае военного вторжения армии КНР на Тайвань?

Китай, безусловно, мощная страна. Пекин, если начнет призыв резервистов, может поставить под ружье 7,5 миллионов солдат. Если между Китаем и США начнется военное противостояние, это будет дистанционная война, в которой главную роль сыграют авиацию и ракетные войска.

Причем ракет у США на несколько порядков больше, чем у Китая. Если говорить о ядерной дубине, то у китайцев около 400 таких ракет, а у США – 5 тысяч.

Насколько боеспособной может быть армия Китая в войне с США?

Китайская армия может быть боеспособной в сухопутных операциях. Однако на дистанции, когда стороны обмениваются ракетными ударами, я думаю, Китай очень сильно уступает США. Также у Штатов преимущество и в авиации.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Южная Корея Япония Северная Корея Ким Чен Ын Владимир Путин Олег Жданов новости Китая война России и Украины
Реклама

Главное за день

У Трампа уточнили план по завершению войны в Украине: как отреагировали в ОПУ

У Трампа уточнили план по завершению войны в Украине: как отреагировали в ОПУ

12:20 Мир
Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов

12:00 Интервью
В НАТО новый генсек: кто им стал и когда начнет исполнять обязанности

В НАТО новый генсек: кто им стал и когда начнет исполнять обязанности

11:35 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Настоящая кабачковая икра - правильный рецепт: просто и безумно вкусно 4697

Настоящая кабачковая икра - правильный рецепт: просто и безумно вкусно

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ 4515

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

Почему украинцам начали чаще выключать свет: в Минэнерго шокировали заявлением 3341

Почему украинцам начали чаще выключать свет: в Минэнерго шокировали заявлением

Обычная тетка: россияне высмеяли Лорак без макияжа 3179

Обычная тетка: россияне высмеяли Лорак без макияжа

Последние новости

12:45

Готовиться проще простого: нежнейший десерт "Жареное молоко"

12:41

Дочь Лизы Ющенко носит украшений на 400 000 гривен на одной руке

12:40

Налетят серьезные несчастья: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждут беды в июле 2024Видео

12:20

У Трампа уточнили план по завершению войны в Украине: как отреагировали в ОПУ

12:00

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
11:59

Масштабная киберзасада: в Forbes раскрыли тайную тактику РФ в начале войны

11:55

Украинцам хотят повысить налоги: сколько придется платить - СМИ

11:35

В НАТО новый генсек: кто им стал и когда начнет исполнять обязанности

11:35

Полная деменция: у звезды "Дневника памяти" диагностировали болезнь Альцгеймера

Реклама
11:25

"Московская" дочь Ольги Сумской вышла на связь и показалась с мужем-россиянином

11:21

Тимур Мирошниченко поделился благоприятным прогнозом о четвертом ребенкеВидео

11:16

Как отклеить этикетку от стеклянной банки - не останется и липких следов

11:12

Будет разговор с чиновниками: Зеленский сделал громкое заявление в Покровске

11:03

Кому месяц принесет богатство, а кому - любовь всей жизни: названы счастливчики июляВидео

10:56

Эксперт пояснил, почему Кремль не смог удержать ситуацию в Дагестане

10:40

Начинается победный период: астролог назвала месяц завершения войны

10:38

Китайский гороскоп на завтра 27 июня: Свиньям - проблемы в отношениях, Тиграм - крутая возможность

10:22

"Восстанавливается медленно": муж принцессы Анны сделал заявление на фоне травмы

10:14

Удар по базе "Шахедов" в Ейске: известно, удастся ли РФ возобновить учения

09:56

Страсть будет кипеть: любовный гороскоп на июль 2024 от Влада РоссаВидео

Реклама
09:56

О чем пенсионеры обязательно должны сообщить в Пенсионный фонд: жесткие требования

09:26

Усик отказался от чемпионского пояса: что произошлоВидео

09:12

"Девочка удалилась": что случилось с Анной Заворотнюк после смерти матери

09:09

Армия РФ усилила давление: над еще одним городом Украины нависла серьезная угроза

09:00

Гороскоп на июль-2024 для всех: какие три знака зодиака ждёт грандиозная удачаВидео

08:33

Военную подготовку студентов Кабмин сделал обязательной: что будет за отказ

08:14

"Муженек вроде бы верующий": Алина Кабаева опозорилась на всю РФ

08:10

В чем проблема Украины и как выиграть войнумнение

07:42

"Станут пушечным мясом": в США ответили на возможную отправку войск КНДР в Украину

06:57

Возродили со времен Второй мировой: РФ могла сформировать новую армию для войны в Украине

06:10

Почему Путина нервно трясёт от происходящего в РФмнение

05:41

Гороскоп на июль 2024: что категорически нельзя делать во второй месяц летаВидео

05:04

Дуда вступает в игру: Польша может убедить Китай поддерживать Украину, а не РФ

04:30

Что такое "горобина ніч": правильный ответ знают единицыВидео

03:44

Сюрпризы, риск и "штормы": астролог Росс сказал, что ждет бизнес в июлеВидео

03:10

Выгодная и опасная: известно, как ситуация в Дагестане повлияет на Путина

02:45

"Выкинут" Тищенко из Рады или нет: депутаты удивили своим заявлением

02:30

У певца-путиниста Филиппа Киркорова "синяя" зависимость - СМИ

02:06

"Родная моя, я вернулся": первые самые чувствительные звонки своим родным после пленаФотоВидео

02:00

"Это было ночью": Елена Зеленская не сдержала эмоций - причина

Реклама
02:00

Гороскоп от Влада Росса: что будет с любовью и отношениями в июле

01:30

Как не угрохать стиралку: в чем разница между порошком для ручной стирки и автоматомВидео

25 июня, вторник
23:55

Плакали и целовали землю: трогательные видео с возвращением наших защитников из пленаФотоВидео

23:51

"Путь в Гаагу открыт": Зеленский жестко высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

23:36

Ужасающий припадок: Селин Дион показала мучительные моменты своей болезни

22:53

В ближайшие дни может быть еще один обмен пленными: ОП и ГУР удивили прогнозомФотоВидео

22:44

Младшая дочь Мерил Стрип совершила каминг-аут в День рождения мамы

22:32

"Работаем днем и ночью": РФ осуществляет шквал атак возле Часового Яра - AP

22:16

США думают об отправке в Украину военных подрядчиков: как это поможет ВСУ

22:02

Изможденные, но счастливые: Украина вернула из российского плена своих защитниковФото

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять