Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов

Китай может перейти к прямым поставкам вооружений России, у Пекина свои планы на нее в рамках борьбы за новое мироустройство, считает Олег Жданов.

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Южная Корея способна включить для Украины военный конвейер, у Сеула все свое – от танков до боеприпасов, – Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Подписание кремлевским президентом Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном договора о стратегическом партнерстве стало заметным событием на международной политической арене. Страны, которые угрожают своим соседям нападением, договорились о взаимной защите и сотрудничестве по ряду вопросов. В ответ США заявили, что обязуются защищать Южную Корею и Японию и осудили пакт диктаторов. Сеул допустил запуск прямых поставок вооружений Украине. Союзники призвали КНДР прекратить провокации и вернуться к переговорам. Ким Чен Ын ответил запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря, которая где-то упала в воду, а Путин продолжил просительное турне и отправился в Конго.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, зачем Путин ездил к Ким Чен Ыну в КНДР, объяснил, как Южная Корея могла бы усилить военные возможности Украины, назвал причину, из-за которой Китай может пойти на прямые поставки вооружений России, и оценил сценарий возможного военного противостояния США и Китая в битве за Тайвань.

Глава РФ Владимир Путин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Как вы оцениваете документ? Ключевая цель соглашения – решение вопроса России с боеприпасами, или это реальное намерение Москвы и Пхеньяна построить широкое сотрудничество?

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Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР охватывает широкий спектр вопросов, однако основная задача Москвы состоит все-таки в получении боеприпасов. России нужны боеприпасы и комплектующие для производства вооружений, и она надеется на их получение от Северной Кореи.

Однако свои интересы в этом соглашении и у Северной Кореи. Ким Чен Ын не так прост, он рассчитывает на то, что Москва передаст Пхеньяну ракетные и космические технологии. Сейчас задача КНДР №1 – создание спутниковой разведывательной системы, которая смогла бы обеспечить разведку и сопровождение полета баллистических ракет на территорию Соединенных Штатов Америки.

Ким Чен Ын рассчитывает получить от России ракетные и космические технологии, считает Олег Жданов / Скриншот YouTube

Как вы думаете, возможно ли обострение ситуации на Корейском полуострове после подписания Россией и КНДР договора о стратегическом партнерстве?

Я думаю, что обострения на Корейском полуострове не будет. Ким Чен Ын, в отличие от Путина, более прагматичный человек. Северокорейский руководитель машет ядерной дубиной и пугает всех войной, но он понимает реальную ситуацию.

Здесь на опережение сыграли США. Совместно с Австралией и Британией они создали военный союз AUKUS. И если Северная Корея нападет на Южную, Россия ничем не сможет помочь Пхеньяну, ведь в договоре РФ и КНДР написано, что помощь предоставляется только в случае агрессии против одной из стран-подписантов. Когда подписант сам развязывает агрессию, поддержка договором не предусмотрена. А вот Сеул поддержит весь AUKUS, включая Соединенные Штаты, а также Японию и Канаду, которые собираются присоединиться к альянсу.

Соглашение подразумевает развитие сотрудничества конкретно РФ и КНДР, или за документом просматривается след Китая, который, при помощи такого договора, решил скрыто усилить военную поддержку России?

Вполне возможно, что это так. Потому что Китаю выгодно держать Россию на плаву. Пока Россия на плаву и идет война, у Китая есть определенные преференции в рамках переговорного процесса с США – как по Тайваню, так и по множеству других вопросов американо-китайских отношений.

В последнее время Китай пытается продвинуть повестку заморозки войны России против Украины. Удастся ли Пекину реализовать такие планы?

Нет, у Китая ничего не получится. Дело в том, что Запад уже принял окончательную и бесповоротную позицию, согласно которой принципы соблюдения суверенитета и территориальной целостности стран, что подразумевает нерушимость границ, являются основой безопасности в мире. И если мы уступим хотя бы сантиметр нашей земли, речь пойдет уже о проигрыше США и Запада в целом.

Даже Байден сменил свою риторику: если раньше он говорил, что главная задача – не дать Украине потерпеть поражение, то в своих последних заявлениях он говорит, что Киев должен одержать победу.

Южная Корея осудила соглашение России и КНДР. В Сеуле заявили, что могут поставить Украине вооружения в том случае, если Москва передаст Пхеньяну высокоточное оружие. Такое заявление – лишь политическая риторика, или Сеул действительно способен передать Киеву вооружения?

Это абсолютно реальный сценарий. Южная Корея входит в пятерку стран-экспортеров оружия. Если бы Сеул захотел, то вооружил бы нас даже без решения Соединенных Штатов. Россия действительно испугалась такого развития событий, и именно поэтому Путин назвал возможные поставки вооружений Киеву "большой ошибкой", которая, по его словам, будет иметь для Сеула далеко идущие последствия.

Южная Корея может одеть, обуть и вооружить нашу армию. Государство производит собственные танки, боевые самолеты и артиллерийские боеприпасы. Причем по производству боеприпасов страна занимает лидирующие позиции в мире.

Польша закупила у Южной Кореи танки K2 Black Panther - Жданов / ua.depositphotos.com

К примеру, Польша, которая формирует танковую дивизию в составе своего Народного войска, закупает не американские Abrams, а южнокорейские K2 Black Panther. Также Варшава покупает у Сеула самоходные артиллерийские установки K9 Thunder.

Южная Корея обладает настолько серьезным военным производством, что даже сухогруз объемом в 100 тысяч тонн она строит за 18 месяцев. И если Сеул включит свой конвейер и решится на прямые поставки Украине, то нас просто завалят вооружениями.

Примечательно, что США уже выкупали у Южной Кореи боеприпасы и некоторые образцы вооружений для Украины, поскольку до последнего времени Сеул не рассматривал возможность прямых поставок боеприпасов и в целом военной помощи Киеву.

Отношения Украины и Китая после начала полномасштабной войны с Россией не складываются. Диалог наладить не удается. Возможно, следует переключиться на сотрудничество с такими передовыми странами, как Южная Корея и Япония?

Конечно, нам лучше сотрудничать с Южной Кореей и Японией, чем с Китаем, который фактически придерживается пророссийской позиции. Не стоит верить и обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина о том, что он не собирается поставлять вооружения России. Побудить Китай прекратить поддержку России – нереальная задача, поскольку Пекин будет держать ее на плаву столько, сколько сможет. Вплоть до прямых поставок вооружений Москве, на что, я думаю, Китай вполне способен. Протяженность границы КНР и РФ составляет более 4 тысяч километров, никто и знать не будет о таких поставках. Разве что спутниковые разведки западных стран отследят эшелоны, которые перебрасываются через границы.

Причем мы можем предложить Японии и Южной Корее взаимовыгодное сотрудничество. К примеру, у них нет своего сырья – полезных ископаемых очень мало. А у нас есть практически все виды полезных ископаемых. И здесь мы могли бы налаживать отношения.

Украине есть, что предложить Южной Корее - Жданов / ua.depositphotos.com

Украина способна открыть Южной Корее и Японии окно в Европу, ведь у нас расширенное партнерство с Евросоюзом. Сегодня мы пытаемся открыть страну для иностранных инвестиций. На данный момент, конечно, в приоритете предприятия военно-промышленного комплекса: компании из Франции, Германии, Британии и Турции уже к нам заходят. Так почему бы не пригласить в Украину и Японию с Южной Кореей? Они могут открыть здесь свои производства, причем не обязательно в сфере ВПК.

Вы сказали, что Китай может решиться на прямые поставки вооружений России. Получается, Пекин однажды перестанет опасаться санкций со стороны Запада?

А кто сможет проверить эти поставки? Китай сейчас опасается западных санкций по двум причинам. Во-первых, Пекин не может отвязаться от доллара. Во-вторых, 35% ВВП Китая – это американский рынок. Для сравнения, доля России в китайском ВВП составляет лишь 1%. Этим и продиктованы такие опасения.

Однако если Китай и Россия перейдут на прямой расчет по схеме юань-рубль, как уже неоднократно Путин предлагал Пекину, тогда санкции китайские банки не достанут. Появятся два-три банка, которые будут торговать по кросс-курсу рубль-юань, и никаких санкций. Поскольку такие операции будут считаться внутренним расчетом.

И, к слову, Путин уже год продвигает идею, согласно которой страны БРИКС могли бы отказаться от доллара и ввести собственную валюту. Чтобы не зависеть от санкций.

В чем сейчас глобальный замысел Китая?

Китай хочет установления биполярного мира. Осенью позапрошлого года Си Цзиньпин на партийном съезде Коммунистической партии Китая в ходе своего переутверждения председателем партии четко и ясно сказал, что Китаю нужен биполярный мир, в котором правят США и Китай. И Россия в эту концепцию совершенно не вписывается. Здесь она играет роль сырьевого придатка, который понадобится для реализации целей Китая.

Китай видит Россию в качестве сырьевого придатка, полагает Олег Жданов / ua.depositphotos.com

А какие могут быть последствия для Китая, если Пекин таки нападет на Тайвань?

Ситуация, связанная с Тайванем, серьезно завязана на экономику, поэтому в случае дестабилизации обстановки США способны вводить любые санкции. Какими неприятными могут быть санкции, Китай может ощутить уже сейчас, когда Европа надавила на Пекин повышением пошлины на китайские товары, которые заходят в европейские страны. Китаю от этого очень больно, и Си Цзиньпинь уже не раз допускал резкие высказывания в адрес Европы с обвинениями в неправильной политике. Но Си пока держится и не сдается.

Кроме того, у Китая есть одна большая проблема. Она может обостриться в любой момент, и Пекин в очередной раз столкнется с препятствиями. Речь идет о перепроизводстве: если закрывается любой рынок, куда идет китайский экспорт, то государство погрязнет в собственных товарах.

Один из таких примеров – кризис в строительной отрасли. Чтобы предотвратить ипотечный коллапс, Китай выкупил у застройщиков все непроданные квартиры и не допустил банкротства. Пока у государства есть деньги, такие меры могут предприниматься. Но ведь потом ресурса может не быть. И что делать государству с такими квартирами – большой вопрос.

Си Цзиньпин ругает Европу из-за экономического давления на Китай, отметил Олег Жданов / ua.depositphotos.com

Как будет выглядеть возможная война Китая и США в случае военного вторжения армии КНР на Тайвань?

Китай, безусловно, мощная страна. Пекин, если начнет призыв резервистов, может поставить под ружье 7,5 миллионов солдат. Если между Китаем и США начнется военное противостояние, это будет дистанционная война, в которой главную роль сыграют авиацию и ракетные войска.

Причем ракет у США на несколько порядков больше, чем у Китая. Если говорить о ядерной дубине, то у китайцев около 400 таких ракет, а у США – 5 тысяч.

Насколько боеспособной может быть армия Китая в войне с США?

Китайская армия может быть боеспособной в сухопутных операциях. Однако на дистанции, когда стороны обмениваются ракетными ударами, я думаю, Китай очень сильно уступает США. Также у Штатов преимущество и в авиации.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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