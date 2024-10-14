Эксперт об участии КНДР в войне: у Кореи - более 1,5 миллиона Сухопутных войск

Войска Северной Кореи вступят в бой не сразу, но угроза, подчеркнул эксперт, серьезная.

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КНДР перебрасывает войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Участие КНДР в войне является довольно серьезной угрозой для Украины. Москва может использовать этот ресурс для охраны границы или отдельных военных объектов, поделился в эфире Эспрессо директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Слухи о вероятной широкой поддержке России со стороны Северной Кореи Рябых назвал планом, который может воплотиться.

У Пхеньяна - более 1,5 млн человек в Сухопутных силах, поэтому режим КНДР способен поделиться "мясом" с Кремлем.

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"Следует отметить, что северокорейская армия по своей численности является пятой армией в мире, насчитывая 1 миллион 300 тысяч, из них где-то 1 миллион 100 тысяч - это Сухопутные войска. Причем большая часть из них есть там такие силы, которые оперативно могут быть задействованы в том числе в воздушно-десантные части, скажем спецназовцы, и остальные такие вещи", - отметил эксперт.

Эти подразделения могут появиться уже на линии фронта, в частности - для выполнения отдельных задач, таких как обеспечение логистики.

"Например, взятие под охрану каких-то участков российско-украинской границы с тем, чтобы высвободить те подразделения российских террористов, которые можно перебросить на другие участки", - пояснил Рябых.

И уже на следующих этапах войска КНДР могут использовать на каких-то отдельных участках фронта.

На сейчас этот процесс еще на начальном этапе, но тенденция, добавил Рябых, является достаточно угрожающей.

Войска КНДР в Украине - главное

Сегодня вечером, 14 октября, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего был доклад разведок о фактическом включении в войну Северной Кореи, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства уточнил, что согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

Как пояснил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий, на фронте в Украине армия страны-агрессора России испытывает недостаток живой силы уже на протяжении нескольких месяцев. Поэтому Кремль всеми способами пытается привлечь в армию новобранцев, даже из других стран.

"Дело в том, что пока работают группы военных советников, которые обслуживают пусковые установки баллистических ракет, которые, собственно, передала Корея России. Но еще со времен холодной войны сложился такой определенный консенсус, который никто никогда публично не объявлял, но все придерживались, что участие именно военных советников, которые обслуживают какие-то сложные системы вооружения, не считается прямым вступлением страны в войну", - пояснил он.

Лейтенант, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предположил, что РФ может использовать военных КНДР для охраны российской границы. Таким образом, российский диктатор Владимир Путин убережет своих оккупантов от попадания в плен и бросит вперед корейцев.

В свою очередь, директор волонтерского фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут не исключил, что военная помощь Северной Кореи может привести к прорыву врага на одном из участков фронта.

Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

ВС КНДР - численность, сравнение с Южной Кореей / Инфографика: Главред

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