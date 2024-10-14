"Твое дело - копать". Что известно о скандале в Днепре с гендиректором Steko Положаем и ТЦК

На днях в Сети разошлось видео из Днепра, на котором правоохранители останавливают из-за нарушения ПДД местного бизнесмена Сергея Положая. Но скандал вызвало даже не поведение водителя, а пост предпринимателя, в котором он открыто призывал избивать работников ТЦК.
Главред установил хронологию событий, а также узнал все, что известно о Положае.
- "У меня здоровья - в два тебя или десять! Твое дело - копать"
- Скандал вызвал пост Положая в Instagram
- "Гладиатор", производящий окна. Что известно о Сергее Положае
"У меня здоровья - в два тебя или десять! Твое дело - копать"
Пользователи Сети обратили внимание на личность Сергея Положая после того, как он публично поскандалил с остановившими его полицейскими и с ходу обматерил военного, находившегося рядом.
В разговоре с военным (видимо, представителем местного ТЦК) Положай ни эмоций, ни нецензурной лексики не сдерживал.
"У меня здоровья, как два тебя или десять! Ты будешь мне рассказывать, как себя вести и разговаривать?!" — сказал Положай.
Затем он напомнил, что является местным предпринимателем, у которого в подчинении больше 2 тысяч человек.
"Я — гендиректор, у которого 2760 человек работает! А ты — солдат! (Иди, — неценз. Главред), копай!" — прокричал бизнесмен.
Положай обматерил военного - смотрите видео:
По данным полиции, Положай, управляя Bentley, проигнорировал требование патрульных остановиться и, ускорившись, продолжил движение. Водителя пришлось останавливать. На бизнесмена составили протокол о нарушении ПДД. Помимо прочего, Положай отказался проходить тест на опьянение. Суспильне подтвердило, что за рулем автомобиля был именно предприниматель.
Скандал вызвал пост Положая в Instagram
Сергей Положай подтвердил подлинность видео в городских пабликах, после чего пожаловался на "огромную облаву в центре Днепра".
По его версии, скандал с работниками ТЦК (в форме) произошел, когда предприниматель вечером гулял в парке. Мол, военкомы, несмотря на имеющиеся у него документы, собрались "отправить бусиком в ТЦК".
Но тут же бизнесмен похвастался, что ему, видимо, путем оскорблений, вопрос удалось решить. Работников ТЦК он еще раз — и публично — обозвал грубыми словами, призвав, при этом, их бить.
После комментариев Положай свой Instagram закрыл и спрятал из поисковика.
"Гладиатор", производящий окна. Что известно о Сергее Положае
Сергей Положай еще на видео с патрульными козырял своим статусом гендиректора компании Steko.
Компания производит окна, а также алюминиевые фасады, ролеты и ворота. Салоны предприятия есть не только в Днепре, но и в других больших и малых городах, например, Харькове, Чернигове, Сумах, Белой Церкви. Всего Steko просуществовала на украинском рынке 18 лет.
В соцсетях Сергей Положай определяет себя не только как бизнесмена, но и маркетолога, спортсмена и путешественника. Почти все посты в Фейсбуке посвящены если не новостям компании, то традиционным поздравлениям с государственными или христианскими праздниками.
Но в Фейсбуке Положай, похоже, бывает реже — последний пост датирован сентябрем 2024 года. На картинке ИИ — сам бизнесмен в образе гладиатора — в шутку предлагает покупать его окна в Греции. Но поскольку все другие страницы предприниматель позакрывал, волну хейта подхватил его профиль в Фейсбуке. Люди не стесняются — оставляют бизнесмену, обзывавшего военных, самые пламенные пожелания.
Отметим, что после поста в Instagram Положай сам никак не комментировал произошедшее. В компании (уже после огласки) назвали ролик, который и послужил началу скандала, "неполным", и пригрозили, что привлекут "виновных" к ответственности.
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