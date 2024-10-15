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F-16 против вражеского Су-34: эксперт дал ответ, как Украина добивает самолеты РФ

Даяна Швец
15 октября 2024, 01:20
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Наш потенциал противовоздушной защиты увеличился.
F-16, пилот
Эксперт ответил, мог ли F-16 поразить Су-34 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин из видео

Как убеждены аналитики из Института изучения войны, вражеский Су-34 мог быть сбит украинским F-16. Однако авиационный эксперт Константин Криволап высказал предположение, что Украина, вероятно, уничтожила цель РФ сразу из нескольких средств поражения. Такое мнение он высказал в эфире "Киев 24".

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

"Возможно F-16, возможно Patriot. То, что сбили - это факт. То, что сбили ракетой - тоже факт. А вот какой, из чего она была выпущена... Здесь есть много вариантов. Если с F-16, то похоже, что нам дали ракеты, которые бьют дальше, чем 90-120 километров. А похоже, что это более продвинутые версии, которые могут бить на 160-180 километров. Но это говорит о том, что наш потенциал противовоздушной защиты увеличился", - пояснил Криволап.

видео дня

Авиационный эксперт высказывает предположение, что вражеский самолет все же был сбит из системы ПВО Patriot, а не F-16.

"Когда идет "сушка" нагруженная - она не очень может маневрировать. Это бомбардировщик, не истребитель. Су-35 должен сопровождать и прикрывать. Первый вопрос, что она делала. Второй вопрос - если поражение было в момент сброса бомбы, то это говорит о том, они находились на высотах более 10 тысяч километров, чтобы эта бомба летела подальше. И что, F-16 атаковал снизу так, что его никто не увидел? Ударил по самолетам, которые так высоко летели? Я думаю, что история с Patriot более похожа на правду", - добавил Криволап.

ф-16 f-16 инфографика
Самолет F-16 / Инфографика: Главред

Уничтожение авиации РФ - что известно

Как стало недавно известно, ВСУ "приземлили" очередную СУшку РФ вместе с экипажем. Стоимость такого судна составляет около $50 млн.

Впоследствии в Forbes раскрыли подробности битвы и отметили, что F-16 мог одержать первую победу над пилотируемым российским истребителем. В материале обращается внимание на то, что российские военные пропагандисты сразу отреагировали на потерю самолета РФ.

В свою очередь ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ. На военном аэродроме "Оренбург-2" сгорел российский самолет ТУ-134, сообщили в ГУР.

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