Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ

На военном аэродроме "Оренбург-2" сгорел российский самолет ТУ-134, сообщили в ГУР.

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В России на аэродроме сожгли военно-транспортный самолет Ту-134 / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, скриншот из видео ГУР

В ночь с 12 на 13 октября в России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Он сгорел на российском военном аэродроме "Оренбург-2". Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Сожгли вражескую Тушку - на России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134", - отметили в сообщении.

В ГУР рассказали, что на аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134, вспыхнул мощный пожар, который уничтожил самолет. Он принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку РФ.

видео дня

Этот тип советских самолетов используется, в частности, для транспортировки руководящего состава Минобороны России.

"ГУР МО Украины напоминает - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", - отметили военные.

Смотрите видео сокрушительного пожара в РФ, во время которого сгорел Ту-134:

На аэродроме "Оренбург-2" уничтожен Ту-134 / Фото: скриншот

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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Напомним, российская оккупационная армия понесла значительные потери на войне в Украине в течение недели с 7 по 13 октября. Были уничтожены самолет и вертолет врага, а также почти 10 систем ПВО. По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, Россия потеряла около 8460 военных и 1662 единицы техники.

Также примерно в 50 км от линии фронта был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Удар, вероятно, нанес украинский истребитель F-16 Fighting Falcon, согласно информации Forbes. Это было бы первым случаем уничтожения пилотируемого самолета врага из предоставленного западными партнерами вооружения.

Как сообщал Главред, информацию об уничтожении Су-34 подтвердили российские военные блогеры, которые также отметили, что экипаж истребителя погиб. Возможными причинами потери Су-34 могут быть технические неисправности или человеческая ошибка. Однако ISW отмечает, что российский истребитель мог сбить украинский F-16 во время сброса авиабомб.

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