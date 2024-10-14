Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ

В ночь с 12 на 13 октября в России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Он сгорел на российском военном аэродроме "Оренбург-2". Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
"Сожгли вражескую Тушку - на России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134", - отметили в сообщении.
В ГУР рассказали, что на аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134, вспыхнул мощный пожар, который уничтожил самолет. Он принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку РФ.
Этот тип советских самолетов используется, в частности, для транспортировки руководящего состава Минобороны России.
"ГУР МО Украины напоминает - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", - отметили военные.
Смотрите видео сокрушительного пожара в РФ, во время которого сгорел Ту-134:
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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Напомним, российская оккупационная армия понесла значительные потери на войне в Украине в течение недели с 7 по 13 октября. Были уничтожены самолет и вертолет врага, а также почти 10 систем ПВО. По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, Россия потеряла около 8460 военных и 1662 единицы техники.
Также примерно в 50 км от линии фронта был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Удар, вероятно, нанес украинский истребитель F-16 Fighting Falcon, согласно информации Forbes. Это было бы первым случаем уничтожения пилотируемого самолета врага из предоставленного западными партнерами вооружения.
Как сообщал Главред, информацию об уничтожении Су-34 подтвердили российские военные блогеры, которые также отметили, что экипаж истребителя погиб. Возможными причинами потери Су-34 могут быть технические неисправности или человеческая ошибка. Однако ISW отмечает, что российский истребитель мог сбить украинский F-16 во время сброса авиабомб.
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